На Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП: туристам окажут помощь и поддержку

На Крымском мосту произошло ЧП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту со стороны Краснодарского края:

- На Крымском мосту остановлено движение, - написал у себя в ТГ-канале Аксенов. - Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.

Аксенов попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

А советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что туристам будет оказана помощь и поддержка в связи с ЧП на Крымском мосту.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, - попросил туристов глава Крыма Сергей Аксенов.

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