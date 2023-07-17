Минздрав Краснодарского края сообщил о гибели двух человек во время ЧП на Крымском мосту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Краснодарского края сообщил о гибели двух человек во время ЧП на Крымском мосту. Оно случилось ранним утром в понедельник, 17 июля.

Ранее сообщалось, что в ЧП также пострадал 14-летний ребенок. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние девочки оценили как средней степени тяжести.

- В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение, – отмечают в оперштабе.

Уже известно, что оба погибших ехали в Крым из Белгородской области. Это семейная пара с дочкой.

- Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь – сообщил в телеграме глава региона Вячеслав Гладков.

Об остановке движения по Крымскому мосту сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, – написал он в телеграме.

Ранее оперштаб Кубани рекомендовал местным жителям и туристам использовать альтернативные маршруты для поездок в Крым – через новые территории. Из-за непогоды уже вторые сутки не работает Керченская паромная переправа. Она приостановки прием и отправку судов накануне, 16 июля, во второй половине дня.