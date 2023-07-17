«Должны были быть там»: Семья чудом не попала в ЧП на Крымском мосту, испугавшись непогоды

На Крымском мосту произошло ЧП рано утром 17 июля. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На Крымском мосту рано утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате случившегося погибли два человека и один пострадал. Туристы, которые успели проскочить мост за несколько часов до событий, сейчас рассказывают, что происходит в районе Керчи.

Пара, которая живет в небольшом городке в средней полосе России и приезжает летом на Кубань уже несколько лет подряд, рассказала "КП"-Кубань", как добиралась в Крым.

- Мы приехали в Архипо-Осиповку и жили там. А рано утром 17 июля хотели выехать в Крым. Как раз должны были ехать около четырех утра по мосту. Но посмотрели прогноз погоды накануне, обещали дожди. И мы решили все же выехать пораньше - чтобы не попасть в ливень, - рассказывает Ирина.

В планах у Ирины и Юрия было доехать до Керчи, переночевать там и отправиться в Ялту. Они так и сделали, но выехали 16 июля вечером и к четырем утра, когда случилось ЧП на Крымском мосту, уже спали в гостинице в Керчи.

- Крымский мост мы проехали примерно в 22:00 16 июля, - рассказывает Юрий. - Мы тогда еще в пробку попали. Стоять пришлось несколько часов. Дорога нас очень вымотала, потому решили не ехать дальше и все же остаться в Керчи, хотя изначально сомневались в этом. Уснули сразу же, как только зашли в номер, а утром начали звонить родные и близкие. Все узнавали, в порядке ли мы. Ведь все близкие думали, что мы едем именно утром. Чтобы узнать, что происходит, Ира и Юра пошли на местный рынок - там уж торговцы все знают.

- Мы пошли на рынок, но нам не повезло. Сегодня он закрыт, какой-то санитарный день, - говорит Юрий. - Знаете, в Керчи сейчас обстановка достаточно спокойная. Все, кто приехал сюда на машинах, не переживают за свою безопасность, но сильно волнуются из-за обратной дороги домой. Нам придется объезжать теперь через новые территории России, а это большой круг. Но мы поедем в Ялту. Там поживем где-то четыре дня. Мы должны были снова вернуться в Архипку, но через альтернативные территории мы выедем аж к Ростову-на-Дону. Представляете, какой это круг нужно будет сделать. Поэтому уже останемся в Крыму, будем следить за новостями.

ЧП на Крымском мосту случилось в четыре утра 17 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что повреждены пролеты, туристам оказывают помощь. А к 11 часам дня Следком РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

- По данным следствия, в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, - сообщил Следком РФ. - В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

Как попасть в Крым

Утром движение транспорта по мосту было закрыто. Не пускали и поезда. Но к обеду составы пустили. Паромная переправа в порту Кавказ пока тоже не работает - ее закрыли еще 16 июля из-за непогоды. Попасть в Крым туристы сейчас могут через новые территории России. Карту маршрута опубликовал Минтранс РФ.