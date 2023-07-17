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Происшествия17 июля 2023 8:23

«Должны были быть там»: Семья чудом не попала в ЧП на Крымском мосту, испугавшись непогоды

В Керчи туристы наблюдают за произошедшим после ЧП на Крымском мосту
Мария ЧАЛАЯ
На Крымском мосту произошло ЧП рано утром 17 июля.

На Крымском мосту произошло ЧП рано утром 17 июля.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На Крымском мосту рано утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате случившегося погибли два человека и один пострадал. Туристы, которые успели проскочить мост за несколько часов до событий, сейчас рассказывают, что происходит в районе Керчи.

Пара, которая живет в небольшом городке в средней полосе России и приезжает летом на Кубань уже несколько лет подряд, рассказала "КП"-Кубань", как добиралась в Крым.

- Мы приехали в Архипо-Осиповку и жили там. А рано утром 17 июля хотели выехать в Крым. Как раз должны были ехать около четырех утра по мосту. Но посмотрели прогноз погоды накануне, обещали дожди. И мы решили все же выехать пораньше - чтобы не попасть в ливень, - рассказывает Ирина.

В планах у Ирины и Юрия было доехать до Керчи, переночевать там и отправиться в Ялту. Они так и сделали, но выехали 16 июля вечером и к четырем утра, когда случилось ЧП на Крымском мосту, уже спали в гостинице в Керчи.

- Крымский мост мы проехали примерно в 22:00 16 июля, - рассказывает Юрий. - Мы тогда еще в пробку попали. Стоять пришлось несколько часов. Дорога нас очень вымотала, потому решили не ехать дальше и все же остаться в Керчи, хотя изначально сомневались в этом. Уснули сразу же, как только зашли в номер, а утром начали звонить родные и близкие. Все узнавали, в порядке ли мы. Ведь все близкие думали, что мы едем именно утром. Чтобы узнать, что происходит, Ира и Юра пошли на местный рынок - там уж торговцы все знают.

- Мы пошли на рынок, но нам не повезло. Сегодня он закрыт, какой-то санитарный день, - говорит Юрий. - Знаете, в Керчи сейчас обстановка достаточно спокойная. Все, кто приехал сюда на машинах, не переживают за свою безопасность, но сильно волнуются из-за обратной дороги домой. Нам придется объезжать теперь через новые территории России, а это большой круг. Но мы поедем в Ялту. Там поживем где-то четыре дня. Мы должны были снова вернуться в Архипку, но через альтернативные территории мы выедем аж к Ростову-на-Дону. Представляете, какой это круг нужно будет сделать. Поэтому уже останемся в Крыму, будем следить за новостями.

ЧП на Крымском мосту случилось в четыре утра 17 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что повреждены пролеты, туристам оказывают помощь. А к 11 часам дня Следком РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

- По данным следствия, в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, - сообщил Следком РФ. - В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

Как попасть в Крым

Как попасть в Крым

Утром движение транспорта по мосту было закрыто. Не пускали и поезда. Но к обеду составы пустили. Паромная переправа в порту Кавказ пока тоже не работает - ее закрыли еще 16 июля из-за непогоды. Попасть в Крым туристы сейчас могут через новые территории России. Карту маршрута опубликовал Минтранс РФ.

ЧППроисшествия: ЧП