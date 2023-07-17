«Рыбаки здесь гибнут часто»: на Кубани погиб 12-летний боксер, зацепив удочкой провода

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В Каневском районе 12-летний мальчик с друзьями на выходных пошел на рыбалку. Но отдых у реки привел к трагедии. Подросток закинул удочку рядом с линией электропередачи, и его поразило током. Школьник скончался на месте от полученных травм.

Местные жители рассказали, что мальчик активно занимался спортом, был боксером. В соцсетях выразили соболезнования в связи со случившимся.

- Трагически погиб наш боксер. 15 июля мальчик пошел на рыбалку, и его ударило током. Он был очень добрый, отзывчивый и смелый. Для семьи это очень большое горе, выражаем соболезнования родным, - написали сотрудники спортивного комплекса, где занимался школьник.

Стоит отметить, что это не первая трагедия в месте, где погиб подросток. Жители Каневского района рассказывают, что рыбаки здесь гибнут часто.

- 20 июля будет годовщина со дня гибели брата. Также пошел в 2016 году порыбачить туда, не первый раз ходил, живём недалеко, ничего не предвещало беды, но больше домой не вернулся. И это не единичные случаи, к сожалению, - сообщила в соцсетях местная жительница Валентина.

Жители попросили администрацию и компетентные органы обратить внимание на местность и каким-то образом обезопасить отдыхающих и предостеречь от подобных случаев в будущем.