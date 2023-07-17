Пострадавшую во время ЧП на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар

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Жуткая трагедия унесла жизни двух человек на Крымском мосту. Во время теракта по нему мчалась семья из Белгородской области.

Супружеская пара, 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей, с 14-летней дочерью Анастасией (имя изменено) стартовали из Нового Оскола. Ехали ночью не случайно – чтобы избежать пробок.

Во время теракта одна из секций Крымского моста была серьезно повреждена. Рядом с ней и оказалась семья. От удара супруги погибли на месте, а дочь выбила лобовое стекло, но выжила. Ее доставили в Темрюкскую районную больницу.

«Состояние ребенка стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме с привлечением краевых специалистов», – заявил исполняющий обязанности главного врача ЦРБ Александр Александров.

Известно, что врачи выявили у девочки ушиб легкого, раны по всему телу и повреждение конечностей. Она находилась в реанимации Темрюкской больницы, откуда на вертолете ее доставили в Краснодар.

«Сейчас медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, её проконсультируют ведущие специалисты Детской краевой клинической больницы, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента», - написала в своем Телеграм-канале вице-губернатора Кубани Анна Минькова.

Власти Белгородской области уже связывались с родственниками погибших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Связались с родственниками погибших, сейчас надо помочь привезти тела, организовать похороны. Область поможет, жду накладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести», — отметил он на совещании.