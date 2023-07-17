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Происшествия17 июля 2023 9:07

Пострадавшую во время ЧП на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар

Она лишилась родителей
Андрей НЕКРАСОВ
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Жуткая трагедия унесла жизни двух человек на Крымском мосту. Во время теракта по нему мчалась семья из Белгородской области.

Супружеская пара, 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей, с 14-летней дочерью Анастасией (имя изменено) стартовали из Нового Оскола. Ехали ночью не случайно – чтобы избежать пробок.

Во время теракта одна из секций Крымского моста была серьезно повреждена. Рядом с ней и оказалась семья. От удара супруги погибли на месте, а дочь выбила лобовое стекло, но выжила. Ее доставили в Темрюкскую районную больницу.

«Состояние ребенка стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме с привлечением краевых специалистов», – заявил исполняющий обязанности главного врача ЦРБ Александр Александров.

Известно, что врачи выявили у девочки ушиб легкого, раны по всему телу и повреждение конечностей. Она находилась в реанимации Темрюкской больницы, откуда на вертолете ее доставили в Краснодар.

«Сейчас медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, её проконсультируют ведущие специалисты Детской краевой клинической больницы, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента», - написала в своем Телеграм-канале вице-губернатора Кубани Анна Минькова.

Власти Белгородской области уже связывались с родственниками погибших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Связались с родственниками погибших, сейчас надо помочь привезти тела, организовать похороны. Область поможет, жду накладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести», — отметил он на совещании.

ЧППроисшествия: ЧП