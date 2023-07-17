В Краснодарском крае потерпел крушение штурмовик Су-25

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Днем 17 июля в Краснодарском крае потерпел крушение военный штурмовик Су-25. Самолет упал на границе Щербиновского и Ейского районов.

Очевидцы сообщают, что видели купол парашюта, пилот катапультировался, а крылатая машина рухнула в залив Азовского моря.

Предварительно, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома. Спасатели достали летчика, он жив, ему оказывают помощь.

- Самолет упал в море около Ейска, пилота реанимируют, - подтвердили экстренные службы.

Упавший самолет видно с берега, он упал в нескольких десятках метров от побережья на мель.

- По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сейчас на месте работают поисково-спасательные службы. В настоящее время выясняются причины крушения штурмовика: был ли это технический сбой или человеческий фактор.