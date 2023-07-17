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Происшествия17 июля 2023 12:57

Видео крушения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае

Истребитель рухнул в Азовском море
Андрей НЕКРАСОВ
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Штурмовика Су-25 потерпел крушение в Краснодарском крае. Он рухнул в Азовское море в Ейске. Инцидент произошел неподалеку от пляжа. За падением самолета наблюдали сотни человек на берегу.

«Пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели», – сообщили в оперштабе региона.

Самолет потерпел крушение в районе 15:00 в понедельник, 17 июля. По словам очевидцев, пилот уводил самолет от берега. Поэтому он катапультировался практически в последний момент, когда самолет находился в метрах от воды.

«Его [пилота] оперативно эвакуировали спасатели. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», – добавили в оверштабе.

На месте ЧП работают специалисты Министерства обороны и специальных служб. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

ЧППроисшествия: ЧП