«В шестой раз сорвался отпуск». Туристки назвали неуместной свою реакцию на теракт на Крымском мосту

Девушки извинились за неуместные шутки.

«Вы не могли взорвать мост на час попозже?» Эта реакция двух краснодарских туристок на теракт украинских боевиков, подорвавших утром 17 июля Крымский мост, возмутила общество. Девушки ехали в Крым на автобусе. В момент взрыва машина находилась на переправе, после чего водитель автобуса принял решение развернуться, а пассажиров попросил покинуть салон.

Разгневанные сорвавшимися планами девицы на улице записали послание, в котором выразили свое мнение.

«Ребята, мы в Тамани. Взорвали мост, и мы в Тамани. Такое могло случиться только с нами, - опубликовали обращение сразу после атаки на мост две туристки из Краснодара. – Не могли на час позже взорвать?!»

Впрочем, уже через несколько часов девушки записали новое видео, в котором назвали свою реакцию «тупой и неуместной», а также принесли извинения.

«Реально получилась глупая ситуация, что мы выложили видео не зная, насколько там серьезно все. К нам просто в автобусе подошел водитель и сказал – выходите. Что случилось? Да там просто все подорвали. А, ну подорвали и подорвали. И мы без задней мысли пошутили. И она вот так прозвучала мерзко. Когда мы увидели, что есть пострадавшие, мы офигели. Мы очень сильно переживаем эту ситуацию. Извиняемся за нашу глупую и неуместную шутку. Мы просто ляпнули. Мы не хотели кого-то обидеть», - объяснили туристки.

Известно, что одна из девушек зарабатывает на жизнь гаданием на картах Таро. Впрочем, гадалка из нее никудышная. Сразу после поста на девиц обрушилась волна общественного негодования.

«Грустно смотреть такое видео. Молоды, живы, веселы, но девушки недалекие... Не дай бог такую невестку! Ничего святого... Там мозгов совсем нет», - и это еще самые мягкие комментарии, которые подписчики оставили на их страницах в соцсетях.

Подруги сообщили, что были расстроены, так как давно собирались отдохнуть на море, но поездка все время срывалась. Это была уже шестая попытка выбраться на крымское побережье. В итоге девушки решили провести отпуск в Тамани.