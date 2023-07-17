В Адыгее найдено тело утонувшего месяц назад спортсмена из Краснодара

Тело нашли в района Гранитного каньона. Фото: пресс-службы ГУ МЧС республики Адыгеи.

В Адыгее спустя месяц завершены поиски 28-летнего Артура Дамичари. В середине июня мужчина отдыхал с друзьями в районе адыгейской станицы Даховская. Парни демонстрировали храбрость и сноровку в прыжках со скалы в бурную реку Белую. Один из таких прыжков закончился трагедией.

Артур Дамичари угодил прямо в эпицентр стремительного горного потока и не смог выплыть из бурлящей пучины. Мужчина на глазах у шокированных друзей скрылся из виду. Этот момент попал на видео, которое снимала подруга молодого человека.

«Блин! Леха! Артура уносит!» - в ужасе кричала девушка за кадром.

Сразу же развернулась операция по спасению краснодарца. К ней подключились волонтеры, друзья и МЧС. География поиска расширилась на десятки километров.

«Поисково-спасательная работа проходила в течение месяца. Зона поиска была разбита на несколько участков, привлекались спасатели МЧС России, спецтехника, плавсредства и беспилотный летательный аппарат», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Адыгеи.

Родственники объявили вознаграждение. Тому, кто найдет Артура Дамичари, они пообещали выплатить полмиллиона рублей. Тело туриста, которого унесло течением реки Белой, было обнаружено спасателями 17 июля в районе Гранитного каньона.