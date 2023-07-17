Бесплатная вода, свободные места на парковках: Какая обстановка на трассах в сторону Крыма в Краснодарском крае

Туристы не решаются бросать машины и ждут когда откроют мост. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Перехватывающие парковки для грузового и легкового транспорта в Краснодарском крае готовы принять водителей после ЧП на Крымском мосту. На подъездах к переправе сразу организовали три таких стоянки – одну в станице Старотитаровской и две в поселках Ильич и Соленый. Общая вместимость этих парковок - около тысячи машиномест. Площадки находятся вблизи Керченской переправы.

Грузовики переправляют паромами, легковушки остаются на парковках. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Первой по пути к мосту автотуристов встречает парковка в Старотитаровской. Она находится на расстоянии в 50 км от переправы через Керченский пролив и способна вместить до 80 автомобилей. Автовладельцы здесь могут переждать, пока не возобновят автомобильное движение по Крымскому мосту. Большая компания туристов из Подмосковья решили не сидеть в ожидании, а продолжить путешествие на поезде.

«Мы едем тремя семьями. У нас домик в Феодосии уже снят. Разделились. Женщины и дети уже уехали по железно дороге. А мы вот с машинами решим вопрос и тоже к ним присоединимся», - рассказал Сергей.

Примеру москвичей последовали еще 18 автотуристов. Для их удобства на территории стоянки есть гостиница, столовая, стационарные туалеты и душ.

Самое большое количество автомобилей находятся на перехватывающей парковке в районе поселка Ильич. Здесь остановились 438 легковушек и 92 грузовика. Еще на одной площадке в этом же поселке –105 легковых машин.

«Стоим тут уже с 12.30. Решаем, как поступить дальше. Предлагают брать вещи и оставлять машины на парковке-тогда перевезут на пароме», - рассказала Любовь Говорова о ситуации.

Людям раздают бесплатную воду. Фото: Мария ЧАЛАЯ

С утра здесь развернуты две полевые кухни. За бесплатными горячими обедами выстраивается очередь из уставших туристов. Волонтеры раздают питьевую воду и регистрируют транспортные средства.

«Я в прошлый раз, когда был теракт, два дня очереди ждал на паром. Потом плюнул потому что очередь не двигалась от слова совсем, оставил машину на парковке в Керчи, сел на паром пешеходом. В порту «Кавказ» заказал такси доехал до Краснодара, там сел в поезд до Сочи, и из Сочи улетел домой», - Андрей Фадеев сам не верит, что уже второй раз попал в такую ситуацию.

Местные жители устроили торговлю домашними пирожками. Фото: Мария ЧАЛАЯ

К вечеру количество накопительных стоянок увеличили о четырех. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края. На каждой созданы все условия для комфортного ожидания. Дежурят врачи и волонтеры.

Для трансфера организованы автобусы. Фото: Мария ЧАЛАЯ

«На подъездах к Крымскому мосту пробки отсутствуют. Экипажи ДПС информируют водителей о невозможности проезда в этом направлении. При необходимости готовы увеличить количество площадок», - прокомментировал глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Силами властей организован трансфер пассажиров без машин в порт к паромам. На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский 2». Уже выполнено 20 рейсов и перевезено 134 грузовых авто и 525 пассажиров.