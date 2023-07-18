Железное месиво на дороге. Девять машин попали в жесткое ДТП по пути к Черному морю

На трассе растянулась многокилометровая пробка

Массовое ДТП случилось в ночь на 18 июля под Горячем Ключом. На федеральной трассе по пути к Черному морю столкнулись семь легковых автомобилей, большегруз и бензовоз.

- Предварительно установлено, что водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий «Хендай». Иномарка по инерции продолжила движение и протаранила еще с четыре попутными авто. «ДАФ» продолжил движение и столкнулся с «Тойота» и «Лада», которые врезались в бензовоз, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля «Лада». Остальные отделались испугом и легкими травмами.

Очевидцы рассказали, что на дороге после аварии осталось железное месиво. Последствия ДТП сейчас разбирают. На месте работают госавтоинспекторы.

Но за Горячим Ключом сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробка из автомобилей в сторону побережья растянулась больше чем на 10 километров.