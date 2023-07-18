В голове - множество пуль: На Кубани и в мусорке нашли чудом выжившую кошку, которую расстреляли из пневматического пистолета

Назначено проведение проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром в парке поселка Московского Краснодарского края местные жители нашли кошку. Но бедолага была в мешке и в мусорке, испачканная кровью. Жители нашли кошку по крикам.

Животное сразу отправили на такси в Краснодар. В краевой столице ее встретила волонтер Юлия, которая отвезла на на обследование и стационар.

«Оказалось, бедную малышку обстреляли из травмата. Причем много раз. Вся голова в пулях, кошечка сейчас в стационаре. Будет операция по извлечению пуль. Они по всей голове, в глазу, в носу, в шее. Ей придется пройти длительное восстановление. Она у нас борец, ведь она выжила. Назвала я ее Еся. Давайте дадим ей шанс на жизнь», - писала в соцсетях Юлия.

Кошку ждет операция по извлечению пуль.

Девушка организовала сбор средств и предоставляла все отчеты. На лечение кошки Еси собрали почти 19 тысяч рублей за несколько часов.

«Я не ожидала, что откликнется столько людей. Спасибо большое за помощь кошечке. Она была доставлена в Краснодар в тяжелом состоянии. Сама не ела и не пила. У нее пуля в горле. Ее потом удалят и, будем надеяться, Еся сможет кушать.

К сожалению, скорее всего, Еся останется слепой (пули есть и в глазу). Все операции будут проведены поэтапно», - рассказывает Юлия.

Сейчас кошку кормят специальным паштетом из шприца, чтобы в организм животного попадала хоть какая-то еда. Врачи говорят, что требуется три-четыре дня, чтобы бедняга набрал вес. Тогда уже и будут проводить операцию. По словам Юлии, Еся уже начала сама пить воду.

«Такая жестокость должна караться законом! В тот день, по словам местных жителей Московского района, стреляли и по собакам», - добавила Юлия.

Правоохранители обратили внимание на данное происшествие.

«Сообщений и заявлений в дежурную часть ОМВД России по Мостовскому району не поступало, однако по выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки», - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Чтобы помочь кошке можно связаться по номеру 89184348549 (Юлия Александровна).