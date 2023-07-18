Пробка на 4 км растянулась перед Крымским мостом

Машины перед запуском на мост досматривают и выдают номерки. Фото: скриншот

Пробка на четыре километра растянулась перед Крымским мостом. На подъезде к путепроводу работают 50 пунктов досмотра. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Для удобства автолюбителей вдоль трассы установлены 19 биотуалетов и организованы три пункта раздачи воды. Уже опустела перехватывающая парковка на 130 км.

Также практически не осталось машин на стоянке в станице Старотитаровской. Там находится всего 18 автомобилей. При этом на территории стоянке есть отель, столовая, а также туалеты и души.

Основная масса транспортных средств переехала на парковку к Керченской переправе – в районе поселке Ильич. Там остаются 57 легковушек и 31 фура. На стоянке дежурят волонтеры. Они раздают воду. Для удобства водителей работают биотуалеты и полевые кухни с горячим питанием.

Еще в понедельник возобновила работу Керченская переправа. За последнее время паромы перевезли 230 легковушек, 249 грузовиков и 1379 пассажиров.

Напомним, что накануне на Крымском мосту случился теракт. Киевский режим повредил путепровод. От хлопка пострадала дорожная часть. Трагедия унесла жизни семейной пары из Белгородской области. Их 14-летняя дочь находится в детской краевой больнице в Краснодаре.

Движение по Крымскому восстановили меньше чем за сутки. Первые машины проехали по путепроводу в ночь на 18 июля.

"Запустили сначала легковые машины по три тонны, потом — грузовики по пять тонн. После удачного тестового запуска открыли реверсивное движение", — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Отметим, что на мосту организовано реверсивное движение. Машины пускают колоннами с двух сторон: из Крыма и Краснодарского края.

Время досмотра легковушек не изменилось. Оно составляет от 10 до 20 минут, водителям проводят инструктаж. По мосту они передвигаются в сопровождении патрульных автомобилей с проблесковыми маячками.

"По мосту необходимо ехать 80 километров в час, впереди сопровождают колонну сотрудники ДПС, обгонять их нельзя", — рассказывают автомобилисты.

Ожидается, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста заработает к 15 сентября этого года, по двум сторонам – к 1 ноября.