12 подростков отравились во время купания в Черном море в Краснодарском крае

Сейчас с ребятами работают краевые специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимум 12 подростков отравились во время купания в Черном море в Туапсинском районе. Они отдыхали на пляже в Шепси.

Ранее Роспотребнадзор запретил купание в этом месте из-за ужасных санитарных условий. Первые симптомы отправления появились у волейбольной академии из подмосковного Красногорска на следующий день после купания. У ребят подскочила температура и началась рвоту.

Как стало известно «КП» – Кубань», спортсменов доставили в ближайшую больницу. Предварительно, у них диагностировали острый гастроэнтерит.

Прокуратура уже проводит проверку по факту отравления школьников. Известно, что жили и питались спортсмены на одной базе отдыха. Они пробыли там неделю.

Добавим, что запрет на купание в Туапсинском районе действует до 26 июля. Ранее на побережье Черного моря обрушилась непогода. А часть курорта ушла под воду.