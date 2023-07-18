На Кубани мужчину осудят за убийство, которое он совершил 22 года назад в подростковом возрасте

Мужчина признал вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Темрюке перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве, совершенном 22 года назад. Как рассказали в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю, в мае 2001 года в одном из домовладений в станице Старотитаровской было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями. Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту убийства, однако установить личность напавшего не удалось.

«Аналитической группой по раскрытию преступлений прошлых лет был фактически заново отработан круг знакомых потерпевшего и жилой массив. Эксперты проанализированы собранные следователями материалы. Благодаря этому следователю территориального отдела и криминалисту краевого управления СКР при поддержке оперативных сотрудников уголовного розыска удалось установить ранее неизвестного очевидца преступления, а также личность подозреваемого», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В убийстве мужчины обвинили 39-летнего тракториста из Анапского района. Оказалось, что, еще будучи 16-летним подростком, фигурант с другом приехали в гости к будущей жертве, чтобы занять деньги. Мужчина был недоволен ранним визитом парней и между ними возник конфликт.

«В ходе ссоры злоумышленник из имевшегося у него охотничьего ружья дважды выстрелил в хозяина дома, от которых тот скончался. После этого несовершеннолетний скрылся и спрятал ружье», - уточнили следователи.

Вооруженный подросток так запугал очевидца убийства, что знакомый в течении 22 лет так никому и не решился рассказать о случившемся. Он боялся, что его привлекут как сообщника.

В ходе предварительного следствия фигурант признал свою вину и дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.