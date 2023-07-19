В Краснодаре по Тургенева, где ранее провалилась дорога, поехали троллейбусы и автобусы

Фото: krd.ru

Утром 19 июля на улице Тургенева в Краснодаре восстановили движение общественного транспорта. По крайней правой по полосе от улицы Дальней до улицы Рашпилевской поехали автобусы и троллейбусы.

Фото: yandex.ru/maps

А вот автомобилистам придется еще потерпеть. Движение для машин здесь откроют только на следующей неделе.

- Сегодня утром для движения общественного транспорта была открыта одна полоса дороги по Тургенева, поэтому троллейбусы № 2, 10, 21 и автобусы № 2, 9, 55 вернулись на свои обычные маршруты, - сообщили в МУП «КТТУ».

Напомним, с 9 июля на Тургенева ведутся аварийные работы на фекальном коллекторе. Трубу прорвало, а содержимое канализации подмыло одну из главной артерии города. В связи с этим на дороге образовался огромный провал.

Порыв на сетях хозяйственно-бытовой канализации произошёл из-за устаревших труб. Чтобы ликвидировать последствия, коммунальщики работали круглосуточно. Здесь заменили 135 метров аварийной трубы. Сначала восстановить движение транспорта здесь планировали до 14 июля, потом сроки сдвинулись, ремонтные работы затянулись из-за дождей. До 28 июля дорогу на Тургенева обещают восстановить полностью.