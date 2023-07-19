«Все в инфекционном стационаре». Медики рассказали о состоянии 12 отравившихся детей в лагере Туапсинского района

Купание на пляжах в Туапсинском районе пока запрещено после потопа
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю приступило к эпидрасследованию по факту вспышки острой кишечной инфекции среди 12 юных спортсменов, отдыхавших в лагере в поселке Шепси.
Дети в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером стали жаловаться на боли в животе, тошноту и температуру, возникло подозрение, что они все же нарушили запрет на морские купания. Дело в том, что в Туапсинском районе он пока действует после наводнения.
На территории базы «Парус», где произошло массовое отравление, также сейчас работают сотрудники прокуратуры и следователи краевого управления СК.
Врачи районной больницы в Туапсе рассказали, что состояние всех пострадавших уже удовлетворительное.
- Однако они пока останутся в стационаре инфекционного отделения. У них взяты пробы на кишечную и бактериальные инфекции, - сообщил замглавного врача по медицинской части Туапсинской центральной районной больницы Иван Соболеков.
Напомним, дети приехали отдыхать в Туапсинский район из Московской области.
Правоохранители продолжают проверку по факту массового отравления.