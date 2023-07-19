Ударил по голове кулаком на детской площадке и сбежал: В Краснодаре будут судить мужчину, избившего ребенка-инвалида

Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением насилия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре перед судом предстанет местный житель, напавший на ребенка на детской площадке. Это произошло вечером 7 июня на улице Пономаренко. Два мальчика игрались на площадке. Один упал на землю. Тогда отец мальчика решил, что его сына толкнул рядом гулявший 9-летний ребенок-инвалид.

Момент удара, от которого мальчик упал навзничь и потерял слуховые аппараты, зафиксировали на видео жители одной из квартир. На кадрах хоть и издалека, но отчетливо видно, как взрослый внезапно срывается со своего места на площадке и бежит в сторону ребенка. Мальчик падает на асфальт.

«Мужчина ударил ребенка в область головы. В результате у мальчика были множественные телесные повреждения. Ребенка пришлось транспортировать в больницу. 40-летний мужчина сразу убежал с детской площадки. Но сотрудники полиции быстро установили личность и местонахождение краснодарца. Его задержали», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме этого, мальчик получил травму уха и потерял дорогостоящие слуховые аппараты. Мужчину обвинили в хулиганстве, совершенном с применением насилия.

«В ходе следствия обвиняемый вину признал. Мужчину заключили под стражу. Мера пресечения продолжает действовать в настоящее время», - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ход расследования находился на контроле руководителя СКР по краю Александра Маслова. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Полиция Краснодара ищет мужчину, ударившего по голове 9-летнего мальчика с нарушением слуха (подробнее)