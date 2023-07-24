Строим дом в Краснодаре: 3 этапа, на которых важно не споткнуться, чтобы не переплатить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Найти подходящий земельный участок гораздо проще, чем отыскать идеальный дом. Потому многие решают не покупать, а строить собственное гнездышко в пригороде. Конечно, это под силу каждому, но потребуются время, деньги и знания. Риелторы и эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера поделились советами о том, как подойти к строительству дома с умом и не допустить ошибок, которые могут обернуться не только лишними расходами, но и разочарованием в мечте.

Проверяем землю — прошлое и будущее

От правильного выбора района и земельного участка под будущее жилье будет зависеть много — от количества вложенных средств до качества жизни семьи. Потому многие риелторы советуют скрупулезно подойти к поиску соток. На сервисе недвижимости Домклик от Сбера мы нашли несколько сотен объявлений о продаже участков в пределах Краснодара. Большинство из них расположены на окраине города, поскольку центр застроен еще с советских времен — найти клочок земли здесь непросто, но все-таки можно.

Цены на участки в Краснодаре стартуют от 900 тысяч рублей. На стоимость влияют не только местоположение и площадь, но и рельеф, текущий вид местности, возможность легко подвести коммуникации.

– Всем клиентам я рекомендую зрить в корень. Проверьте бумаги: изучите кадастровую карту, посмотрите генеральный план города. Это поможет вам понять, не появится ли в будущем неприятное соседство в виде маленького завода, – советует риелтор Екатерина Кузнецова. – Нелишним будет проверить — наложены ли какие-либо обременения на земельный участок. Если этого не сделать, то можно столкнуться с ограничениями прав на землю в виде аренды или, например, ареста. А это дополнительная головная боль.

Эксперты Домклик рекомендуют заказать расширенную выписку из ЕГРН через центры госуслуг «Мои документы», на официальном сайте Росреестра и через сервис Федеральной кадастровой палаты.

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Определяем бюджет и выбираем ипотеку

Назвать точную сумму, которая потребуется, на начальном этапе строительства дома сложно. Все зависит от предпочтений будущего владельца жилья. Но если заранее не определиться с бюджетом, работа может остановиться в любой момент. А ее восстановление обойдется в копеечку. Так что важно предварительно оценить, во сколько могут вылиться работы, — лучше всего, конечно, вместе с профессионалами. А затем «накинуть» около 10-15% от общей сметы — от повышения цен или замены материала никто не застрахован. Кстати, на сервисе Домклик можно изучить проекты домов от проверенных подрядчиков — это поможет сориентироваться в порядке цен.

– При подсчетах старайтесь не экономить в ущерб себе. Если изначально вы планировали раздельный санузел, то не стоит его объединять, только чтобы удешевить стройку. То же самое касается и строительных услуг, материала — помните, что скупой платит дважды, – предупреждает Екатерина Кузнецова. – Если на дом мечты не хватает собственных денег, то на помощь всегда придет ипотека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поклонникам ИЖС сегодня доступны сразу три льготные программы. Если у вас есть дети, обратите внимание на «Семейную ипотеку». По данным недавнего исследования сервиса Домклик и ДОМ.РФ, именно она стала самой популярной среди льготных госпрограмм за все время их действия. За 5 лет «Семейную ипотеку» оформили 624 тысячи российских семей — и не только на строительство домов, но и на покупку «первички», это общая статистика. Особенно сильно выросло число заявок и выданных кредитов в этом году — после расширения программы на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. В Сбере «Семейную ипотеку» на строительство дома можно получить по ставке от 5,3%.

Неизменно популярна и «Господдержка», особенно у тех, кто строит. Как подсчитали эксперты Домклик, 58% кредитов, выданных Сбером в июне 2023 года на ИЖС, были оформлены именно по этой программе.

И это объяснимо. Заявку на ипотеку с господдержкой может подать абсолютно каждый независимо от своей специальности и семейного положения. В сумму кредита можно включить и расходы на приобретение участка, а строить дом — хоть с помощью аккредитованного Сбером подрядчика, хоть своими силами. К слову, на сервисе Домклик можно не только подать заявку на ипотеку, но и ознакомиться с каталогом надежных компаний.

Но особенно повезло этим летом тем, кто в перерыве между мечтами о собственном доме работает в сфере IT. Сбер снизил ставки по программе «IT-ипотека» до конца лета: теперь минимальный «процент» при строительстве дома (в том числе с одновременной покупкой земли) составляет 4,1%. Как получить кредит по сниженной ставке, можно узнать здесь.

Напомним, что при строительстве дома ипотечные деньги можно брать частями — траншами: на покупку земли, на фундамент и так далее. Это помогает сэкономить на процентах, они начисляются на фактически использованную сумму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не тянем со стройкой в кредит

Есть нюанс, о котором многие забывают после получения ипотеки. Льготная ставка может быть повышена, если вы не подтвердите целевое использование денег. Проще говоря, не сдадите дом в срок. Поэтому эксперты советуют не затягивать с работами, особенно если вы строите дом своими силами (это возможно с «Господдержкой» от Сбера) — там временные рамки особенно жесткие.

– Чтобы сохранить ставку, необходимо не позднее 12 месяцев от даты подписания кредитного договора подтвердить регистрацию собственности на построенный в ипотеку дом, – объясняют эксперты Домклик. – Иначе ставка поднимется до уровня ключевой, действующей на момент подписания кредитного договора, увеличенной на 4,5%.

При строительстве дома с подрядчиком будет проще: там достаточно уложиться в 24 месяца.

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