С разными судьбами, но одной идеей – приблизить победу: Премия «Настоящие люди» нашла новых героев

Прием заявок продолжается

Радио «Комсомольская правда» - Краснодар» продолжает принимать заявки на премию «Настоящие люди - 2023». Это акция, в которой мы рассказываем о героях СВО – участниках спецоперации, волонтерах, врачах, - обо всех, кто внес большой вклад в достижение государственных целей и помогает людям.

Среди участников конкурса абсолютно разные по возрасту и характеру люди. Но их объединяет большее – общая идея и цель – приблизить победу.

Одним из кандидатов на премию стал человек, работающий в органах власти, - депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара, Евгений Первышов. Он один из первых чиновников, кто отправился в зону СВО добровольцем. Подписал контракт экс-глава кубанского центра в октябре 2022 года, а в феврале этого года продлил его. Первышов отмечал, что остаться в зоне спецоперации было внутренним решением и убеждением. Многие жители Краснодара поддерживают госслужащего и отмечают в нем такие важные качества, как мужество, стойкость и патриотичность.

Евгений Первышов

Еще одним участником акции, претендующим на премию, стал 23-летний Александр из Белореченского района с позывным Псих. Несмотря на то, что его воспитывала одна бабушка, в своем молодом возрасте он смог показать твердый и несгибаемый характер в зоне СВО.

- В зону СВО я попал в конце января. В командировку отправился фактически сразу после срочной службы в армии. В мае представлен к медали «За отвагу» - с боевыми товарищами вытаскивал раненых бойцов из-под пуль, а также успешно участвовал в штурме на одном из направлений. Позывной Псих мне дала девушка, она была против моей службы. Но это был мой выбор, родные переживали, но потом все же поддержали меня. Если получу премию, передам все на нужды боевым товарищам, - отметил Александр.

Александр (Псих) в зоне СВО

Кандидатом на премию стал и 58-летний участник СВО – Александр с позывным Горыныч.

- Я не мог не пойти на СВО. Сам я военный в отставке, всю жизнь прослужил за полярным кругом. Решение пойти добровольцем созрело осознанно. Я был в числе тех, кто фактически самыми первыми отправились за «ленточку». Специальная военная операция началась в феврале, а в апреле мы уже были там. Дома оказался в мае, но возвращался через госпиталь. Сейчас восстанавливаюсь после ранения, затем планирую вернуться в строй, - отмечает военный.

Александр (Горыныч) с боевыми товарищами

СКАЗАНО

Наш партнер

- Премия «Настоящие люди» стала уже традиционной, и мы рады, что региональное отделение Союза армян России Краснодарского края удостоено возможности стать генеральным партнером в 2023 году. Мы живем в такое время, когда практически у каждого человека в жизни есть место для подвига. И таких настоящих людей на Кубани немало. Радио «Комсомольская правда», собирая истории о героях нашего времени, делает очень важную работу, ведь такие герои зачастую остаются неизвестными обществу. Наши солдаты и офицеры, по моему мнению, и есть те самые настоящие люди - герои, о которых нужно говорить. Кубанское отделение Союза армян России, став генеральным партнером премии «Настоящие люди», надеется, что общественность Краснодарского края благодаря этой премии узнает больше о своих героях, - отметил председатель РО САР Краснодарского края Камо Айрапетян.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Заявки участников премии принимаются с 10 июля по 29 октября 2023 года. Голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» в трехчасовом марафоне мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.