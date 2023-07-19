«Выехала на встречку, показала средний палец». В Сочи женщина за рулем Lexus устроила скандал на дороге

В Сочи нашли и наказали женщину за рулем

Стоять в пробке никто не любит, особенно, если ты в пяти минутах от моря. Но большинство терпеливо едет в автокараване, потому что так велят Правила дорожного движения. Но бывают и другие случаи.

- Мадам на стареньком Lexus летела по встречке, рассчитывая объехать пробку и встроиться в плотные ряды на дороге в Дагомысе, - рассказали и даже зафиксировали на камеру мобильного телефона водители один из таких дорожных казусов.

Но женщина за рулем внедорожника не сдалась, она настаивала, чтобы ее впустили. И делала, судя по кадрам видео, это специфическим образом.

- Она начала хамить в окно, оскорбляла. А потом, когда все-таки пролезла в брешь и встроилась в поток, остановилась, вышла из машины и показала средний палец, - продолжают очевидцы.

Однако эта история не осталась незамеченной для сотрудников сочинского ГИБДД. Они разыскали скандалистку и оштрафовали сразу по нескольким пунктам Кодекса об административных правонарушений.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками был выявлен автомобиль «Лексус», водитель которого в нарушение Правил дорожного движения совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия. Пот этом нарушитель создал аварийную ситуацию на дороге», - сообщили в Госавтоинспекции курорта.

Владелица "Лексуса" заплатит еще и штраф за то, что давно, как выяснилось, не платила штрафы. В тот же день, 19 июля, ее отвезли в суд для рассмотрения протоколов по существу.