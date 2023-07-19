Оставшуюся сиротой из-за теракта на Крымского мосту девочку будут лечить в Москве

Девочке несколько дней не решались сообщить о смерти родителей. Фото: соцсети.

Девочку из Белгородской области, потерявшую во время теракта на Крымском мосту обоих родителей, отправили из Краснодара в Москву. Подросток продолжит лечение в одном из ведущих детских федеральных учреждений. У Ангелины многочисленные порезы, черепно-мозговая травма. Также она находится в тяжелом психологическом состоянии.

«Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно», — рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Накануне с Ангелиной начали работать психологи. Ребенок долог был не в курсе, что папа и мама не выжили после взрыва. Врачи не стали сразу сообщать ей трагические новости, чтобы не усугубить состояние девочки. Это может сказать на ее восстановлении.

О том, что родители погибли, Ангелине сообщили спустя два дня после удара украинского беспилотника по автомобильной переправе через Керченский пролив.

Уже известно, что воспитывать Ангелину будут тетя, бабушка и дедушка. Сестра погибшей Натальи Кулик занимается оформлением документов, чтобы удочерить 14-летнюю племянницу.

Врачи пока не могут сказать, когда школьница вернется домой в Белгородскую область. Во время теракта девочка получила тяжелые травмы. Ударом волны ее выбросило из машины, она головой разбила лобовое стекло и застряла в нем. Первую помощь пострадавшей оказали в больнице Темрюкского района, а затем санавиацией доставили в Краснодар.

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