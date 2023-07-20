Штормовое предупреждение по ливням и граду на Кубани сохраняется до конца дня 20 июля

В Краснодарском крае 20 июля пройдет дождь с грозой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае 20 июля пройдет дождь с грозой. Местами в районах ожидаются ливни.

- На отдельные районы Кубани обрушится сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, - отметили в краевом гидрометцентре.

Штормовое предупреждение по краю сохраняется до конца суток 20 июля. При этом в Краснодаре будет солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. По прогнозам, в ближайшие дни в краевом центре осадков не ожидается, столбики на термометрах вытянутся до 33 градусов.