Концерт Beatles, фестиваль электронной музыки и череп слона, возрастом 2 миллиона лет. Что посмотреть в Краснодаре и в крае в выходные

Почувствуйте всю силу музыки во время фестиваля электронной музыки в Анапе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выставка с находками, которым более 2 миллионов лет

В Краснодаре в Музее-заповеднике имени Фелицына можно посетить удивительную выставку, которая рассказывает о богатстве и разнообразии природы Краснодарского края.

«В экспозиции представлен новый раздел «Каменная летопись Кубани». В числе экспонатов — образцы горных пород, минералов и полезных ископаемых. Особый интерес вызовет единственный в мире череп ископаемого фанагорийского слона. Возраст этой находки составляет 2 миллиона лет», - сообщили создатели выставки.

Также на выставке можно посмотреть на морских обитателей наших морей. Вы сможете увидеть единственную акулу, встречающуюся у берегов Краснодарского края — катрана, одну из самых красивых рыб Черного моря — морского петуха, рыбу иглу, морского черта и других.

Кроме того, любители природы смогут побольше узнать о самом высоком дереве в России — пихте, о борщевике Мантегацци, о лесных птицах, ежах и еще многих других обитателей Краснодарского края.

Концерт The Beatles

В краснодарской Филармонии имени Пономаренко 24 июля можно будет услышать музыку легендарной группы — The Beatles. Его проведет оркестр CAGMO.

«The Beatles — великая группа. Ей нет равных. И то, как сегодня звучит популярная музыка, — это во многом заслуга ливерпульской четверки. Коллектив стал феноменом мировой культуры XX столетия. Он перевернул сознание и жизнь целых поколений. Многие песни группы узнаваемы с первых нот и по-прежнему вдохновляют», - рассказали организаторы мероприятия.

Агентство «Неоклассика» представляет уникальную программу в исполнении камерного оркестра, которая создана с особой любовью и уважением к первоисточнику. Во время концерта прозвучат такие знаменитые треки, как: Let It Be, Yellow Submarine, Yesterday и многие другие, но в новом, немного смелом звучании.

Фестиваль электронной музыки

Под Анапой в автокемпинге «Рай» 22 июля состоится ежегодный фестиваль электронной музыки Punk and Bass.

«На трех танцполах с 18:00 и до утра будут выступать диджеи Остап, Zemine, Dan, JVST, Werry, Playon, Birkin, Hardmylt, Андрей Данилов, Redhead, Nikitin. Также 42, Waytone, Werru, Митяй, Море натощак, Escape, Vargana, Мастерпис, EIR, Uncle Bo, Rave Anapa», - сообщили организаторы фестиваля.

Уточняется, что автокемпинг «Рай» находится в селе Супсех. Его можно найти в районе Лысой Горы и 400 ступеней.