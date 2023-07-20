По 18 рейсов в сутки. Как работает Керченская переправа после возобновления паромного сообщения

Паромы Керченской переправы с 17 июля перевезли более 6 тысяч человек. Фото: Дмитрий СТЕШИН

После теракта на Крымском мосту, который произошел рано утром 17 июля, на Керченскую паромную переправу хлынул огромный поток людей. Для того чтобы местные жители и туристы не стояли в многочасовых очередях, в работу запустили паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский 2».

«После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 6 473 человека. Также переправлены 1 821 автомобиль и 143 пассажирских автобуса», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что за последние сутки паромы выполнили 18 рейсов.

«Всего с начала работы Керченской переправы с 8 октября 2022 года по 20 июля 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 204 258 пассажиров, 165 легковых автомобилей и 161 300 грузовиков», - поделились в оперативном штабе Краснодарского края.

Кроме того, паромы вместе с двумя большими десантными кораблями всего выполнили 4 843 рейса.

На данный момент Керченская паромная переправа перевозит грузовые машины. В первую очередь пропускают автомобили, которые везут скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также предпочтение отдается рейсовым автобусам с пассажирами.

Ожидается, что в ближайшее время паром не будет прекращать работать. По проливу нет действующих штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 20 июля порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. День пройдет без осадков, высота волн составит 10-60 сантиметра. Воздух прогреется до +32 градусов. Температура воды в море — +24-25 градусов.

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