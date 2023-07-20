Стала известна личность пилот штурмовика Су-25, который потерпел крушение в Азовском море

Фото: vk.com/school_17_alm

Свидетелем этой трагедии стали сотни человек. Они отдыхали на пляже, когда в воду рухнул истребитель.

Штурмовик Су-25 выполнял плановый полет в Ейске. Он оторвался от полосы военного аэродрома и рванул в сторону моря. По словам очевидцев, летел лайнер в паре. Но неожиданно отстал, а затем начал снижение.

В Азовское море истребитель рухнул в районе 15:00 по московскому времени в понедельник, 17 июля. Очевидцы заявляли, что пилот уводил самолет от жилого сектора и пляжей.

Катапультировался летчик, когда убедился в отсутствии людей и плавательных средств. Только до воды уже оставались метры.

По предварительной информации, причиной крушения лайнера стал отказ двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Позже стало известно и о гибели летчика. Он мог запутаться в стропах парашютах и наглотаться воды. Не помог и спасательный жилет – он просто не сработал.

- Пилота пытались реанимировать после того, как достали из воды, но спасти его не удалось, - сообщили в экстренных службах региона.

Спустя три дня после трагедии стала известна личность пилота. За штурвалом истребителя был 27-летний Тимур Хисматуллин из Альметьевска. Об этом сообщил аккаунт его родной школы.

- - Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят! Помним! Любим! Скорбим! - говорится в обращении на официальной странице учебного заведения.

Похоронят парня на родине – в Альметьевске.