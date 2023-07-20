«Я помню 3D-модели всех расколотых черепов». Известный пластический хирург показал, как выглядит пациент, чье лицо собрали по кусочкам в Краснодаре

Хирурги восстановили лицо пациенту

Сергей Цесарский пережил уже несколько сложнейших операций. 22 марта он фактически лишился лица, упав с высоты. Эксперты подтвердили,что это была производственная травма, когда Сергей занимался сваркой на объекте.

Он приземлился на лицо, но при этом выжил. Правда, если бы не краснодарские врачи, трудно было бы назвать жизнью новую реальность после такой страшной травмы.

К слову, врачи в соседнем регионе не взялись восстанавливать его лицо, наспех зашив открытые раны, но за дальнейшим лечением рекомендовали обращаться в Москву.

Таким Сергей поступил в БСМП. Фото предоставлено пресс-службой больницы.

- Когда все швы зажили, я стал похож на Квазимодо, - рассказывает "КП"-Кубань" Сергей.

У 36-летнего мужчины нет семьи и любимой девушки, а после травмы на производстве он и вовсе отчаялся ее найти.

Надежда на будущее появилась, когда Сергей весной прошлого года приехал на консультацию в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи.

Через несколько дней после операции: хирурги заново собрали лицо Сергея. Фото предоставленопресс-службой больницы.

«Сергею был поставлен диагноз: многооскольчатый вдавленный перелом с повреждением наружной и внутренней стенок фронтальной пазухи и внутренней стенки. Два огромных осколка были развернуты и вдавлены внутрь черепа, внешне это выглядело так, как будто глаза пациента смотрят в разные стороны», – рассказывал в апреле заведующий челюстно-лицевым отделением краевой БСМП Сергей Варанян, отмечающий сегодня 55-летие. – Если бы он обратился к нам хотя бы неделей позже, произошло бы заживление и прооперировать его безопасно было бы на порядок сложнее, если вообще возможно.

Алексей Дикарев и Сергей Цесарский

Ему повезло, что вместе с бригадой врачей БСМП за восстановление внешности мужчины взялся пластический хирург, микрохирург Алексей Дикарев. На днях он показал, как теперь выглядит его пациент.

- Я помню всех своих пациентов, чью 3D-модель расколотого черепа однажды видел. И рад, что Сергею удалось восстановить качество жизни, - говорит врач.

К слову, после публикации признаний Сергея Цесарского в "Комсомолке" Трудовая инспекция признала его потерпевшим на производстве, теперь он получит компенсацию от работодателя, нарушившего требования правил безопасности на производстве.