В Сочи мужчина задушил супругу спустя четыре месяца после свадьбы

Семейная жизнь продлилась всего три месяца. фото: соцсети.

В сочинском поселке Дагомыс произошла трагедии. От рук ревнивого 44-летнего супруга погибла молодая женщина. Пара сошлась чуть менее полугода назад, а вместе прожили всего три месяца. Все это время домашний тиран издевался над женой. Он контролировал ее общение с семьей и подругами и установил жесткие правила, за нарушение которых пускал в ход кулаки.

«Три месяца наша сестра прожила с тираном. На протяжении всего этого времени он применял к ней физическую силу, оказывал моральное давление, ограничивал в общении с родителями и всеми близкими людьми. На связь с нами она выходила исключительно в его присутствии», - рассказывают сейчас родственники.

Несмотря на то, что женщина практически не покидала квартиру в одиночестве, абьюзер все равно находил поводы для ревности.

«По версии следствия, в ночь на 18 июля 2023 года между ними произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта фигурант нанес женщине не менее трех ударов рукой в область головы, а затем задушил ее», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Затем мужчина саам позвонил в полицию и рассказал, что убил жену. Следком возбудил уголовное дело. Фигуранту уже предъявлено обвинение в убийстве супруги.

На время расследования подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз.