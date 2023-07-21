Сняла «венец безбрачия» за 2 млн рублей. Лже-мага приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество в Сочи

Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор в отношении лже-мага Веры Юрченко Фото: Олег ЗОЛОТО

Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор лже-магу Вере Юрченко. Ее обвиняют по статье «Мошенничество».

Женщина зарегистрировалась в соцсетях и начала строить бизнес. Она решила выбрать себе профессию экстрасенса. Возможно, она стала бы прекрасной актрисой. Потому что смогла убедить подписчиков в своих способностях.

«Увидев и изучив информацию на страничке, к подсудимой с просьбой оказать помощь в восстановлении здоровья и ситуации в личной жизни обратилась женщина», - рассказывают в пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщина убедила свою клиентку в том, что все беды из-за венца безбрачия. И единственный выход - множество социальных обрядов и практик. За них клиентка перечислила ей более 2 млн рублей.

Спустя несколько месяцев у нее не произошло никаких изменений: здоровье не улучшилось, а в личной жизни ничего и не наладилось. Клиентка Юрченко поняла, что ее обманули.

«В судебном заседании Юрченко полностью признала вину, а также то, что экстрасенсом она не является», - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд рассмотрел все материалы дела и признал Веру виновной. Ей назначили три года тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил. После этого Вера, наверное, будет бояться заходить в Интернет, а потерпевшая начнет использовать более проверенные способы и пойдет по врачам.

К слову, это не первый случай. В Краснодаре экстрасенс-аферист и лжеполицейский обманули пенсионерку на 750 тысяч рублей. Женщина увидела объявление с услугами экстрасенса «Андрея Ясного» - «маг» обещал помочь в решении целого ряда житейских проблем. Краснодарка хотела помочь своему сыну, который уже длительное время был в депрессии, а в итоге встряла на 750 тысяч.