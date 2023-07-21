Деревенский эко-отдых за 100 тысяч в сутки. Дорогие и бюджетные места для отпуска на Азовском побережье

На пляжах мало людей Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарский край часто приезжают отдохнуть на берегу Черного моря – туристы выбирают такие популярные курорты как Сочи, Анапу, Геленджик. Но найти уникальные места с потрясающими видами под любой кошелек можно и на побережье Азовского моря. Например, Приморско-Ахтарск хорош для отдыха с детьми, также лиманы вокруг города очень уж привлекают рыбаков и охотников.

Набережная

В Приморско-Ахтарске обновили часть набережной: новые фонарные столбы, балясины в бежевых тонах украсили пешеходную зону у моря. Часть прогулочной территории оживили к курортному сезону, ее реконструкция продолжается. В планах сделать здесь самую благоустроенную аллею на Азовском побережье длиной более 4,5 км. Но уже на сегодняшний день она выглядит достойно и ничуть не уступает внешнему виду набережных в курортных поселках черноморского побережья.

Красивые виды на море с набережной оценили две юные гостьи Фото: Галина КОПЫЛОВА

- Мы сюда каждый год приезжаем в июле, море мелкое и теплое. Пляжи есть с мелкой галькой, есть песчаные, море чистое. Да и жилье доступное – снимаем за две тысячи в сутки номер в трехзвездочном отеле. Нравится, что не запускают побережье, а развивают, - рассказывает женщина лет 50-ти, загорающая с мужем на центральном пляже.

На благоустроенных пляжах появилось больше тени – здесь разместили бунгало, ракушки, лежаки, навесы. Для комфортного отдыха организовали доставку еды прямо к морю.

- В бунгало можно разместиться большой компанией – 8-10 человек. В нем есть стол и мягкие сидения. Час аренды стоит 250 рублей, последующие часы – 200 рублей. Лежак в аренду можно взять за 100 рублей. Также с ближайшего кафе могут принести и завтрак на пляж, доставка бесплатная при заказе от 600 рублей, - поясняет арендатор пляжа.

Также на набережной бесплатно крутят фильмы. В этом году здесь установили большой экран. В будущем для отдыхающих планируют построить и амфитеатр.

Кинотеатр у моря Фото: Галина КОПЫЛОВА

Для любителей активного отдыха в Приморско-Ахтарске разбиты большие делянки для пляжного волейбола. Также работает станция виндсерфинга, где можно взять в аренду взять, например, сап-борд за 1500 рублей в сутки.

Для любителей волейбола есть площадки Фото: Галина КОПЫЛОВА

В планах в Приморско-Ахтарске развивать судоходство. Не исключено, что уже в следующем году здесь запустят морские прогулки до уникальных мест, к которым трудно пробраться по суше.

Деревенский вайб

В Приморско-Ахтарске хорошо развит агротуризм. Сюда приезжают из разных уголков России, чтобы на частных подворьях посмотреть домашнее хозяйство и производство экологически чистых продуктов. Особый интерес деревенская атмосфера вызывает у коренных жителей мегаполисов.

Эко-отдых на частном подворье Фото: Галина КОПЫЛОВА

- Мы размещаем у себя гостей, даем возможность покормить животных: у нас содержатся гуси, индюки, кролики, овцы, козы, перепелки, цесарки, павлины и даже минипиг. Также туристы могут под нашим руководством сами приготовить различные сыры. На сыроварне мы производим их десятки различных видов – от твердых до сыров с плесенью, - отмечает владелец одной из эко-ферм.

Гусей можно кормить Фото: Галина КОПЫЛОВА

Тут даже сервис организован с учетом различных запросов. Например, для туристов, которые не хотят испачкаться по пути к загонам с животными, выдают бахилы. А если вдруг захотел половить рыбу в пруду, выдадут удочку и расскажут, где хороший клев.

Оборудованные изумрудные пруды - хорошее место для отдыха и фотосессий Фото: Галина КОПЫЛОВА

Еще из плюсов таких подворий эко-ферм – на них можно найти хорошие локации для тематических фотосессий. Например, лавандовые поляны, деревянные повозки, плетенные из лозы заборы.

Локации для фотографий на память Фото: Галина КОПЫЛОВА

Лакшери-туризм

Курортный сезон в Приморско-Ахтарске длится круглый год. Летом туристы едут понежиться на солнышке у моря. А осень и зима – это популярные времена года для охоты и рыбалки. Тех, кто может себе позволить раскошелиться, приглашают на новую базу отдыха на плавнях у Кирпильского лимана.

- На территорию может попасть любой желающий при депозите в 2000 рублей. На эту сумму можно сходить на массаж, половить рыбу или поесть в кафе. Номер в эко-отеле стоит 8500 рублей сутки, в будние дни скидка - 20%, - рассказывает администратор эко-отеля.

Оборудованные изумрудные пруды - хорошее место для отдыха и фотосессий Фото: Галина КОПЫЛОВА

Рыбалку здесь обещают трофейную, а улов могут сразу же пожарить и подать к столу.

Кроме этого, на территории эко-отеля можно сходить в баню, потомиться в чане на дровах и занырнуть в пруд. Также егерь-гид прокатит всех желающих на вездеходах, а любителям-натуралистам продемонстрируют места гнездования удивительных птиц.

Чан с горячей водой позволит расслабиться Фото: Галина КОПЫЛОВА

Для большой компании предусмотрены три двухэтажных коттеджа с террасами, выходящими к лиману. Их стоимость доходит до 100 тысяч рублей в сутки.