«Мест под солнцем нет уже с утра, а лежак сдают на день». Что происходит на пляжах Сочи в разгар лета

Пляжи полны Фото: Олег УМАРОВ

Сочи этим летом популярен у туристов как никогда. Хотя курорт никогда не страдал от отсутствия внимания отдыхающих, в этом году их заметно больше.

- Сейчас здесь почти нет свободных мест к обеду ни на пляжах, ни в закусочных. А вечером набережная - не протолкнуться, - говорят курортники из Москвы. - Вот, зашли в местную мидийную, за этой кострюлькой мидий простояли минут 40.

Занимать место лучше с утра Фото: Олег УМАРОВ

Действительно, персонал кафешки на центральной набережной, где прямо при тебе готовят свежих морских гадов, работает наизнос. Сюда тянутся гигантские очереди из желающих полакомиться экзотикой. Заполучив свой горшочек с мидиями, гости Сочи усаживаются на парапете и, попивая белое вино, наслаждаются морскими пейзажами.

В Сочи 21 июля шпарит, градусники показывают +32 в тени. Море в такую погоду особенно лазурно.

- Я раньше приходил на "Маяк", брал лежачок рядом с кромкой моря на час за 500 рублей, а сейчас это невозможно. Все раскупается сразу на день. На час арендаторам сдавать их явно невыгодно, - рассказывает сочинец, который как и гости курорта решил провести пятничный полдень на пляже.

Погода наладилась Фото: Олег УМАРОВ

Температура воды тоже радует. Пока она стабильна +25 градусов. Но в Гидрометцентре убеждают, что это сверхнорма.

- Море прогрелось слишком быстро. Обычно это значения начала августа, не середины июля, - пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Зато это позволит, по его словам, продлить бархатный сезон. Правда, о нем пока думать рано. Лето на курорте в самом разгаре.