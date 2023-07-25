Успеть до сентября: на чем жители и гости Кубани могут сэкономить этим летом

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

Мы привыкли к тому, что цены обычно растут и не замечаем, что иногда стоимость товаров и услуг пусть немного, но снижается. Обычно это зависит от ценовой политики производителей, торговых сетей, различных акций. Свою роль играет и сезон. Что-то выгоднее покупать летом, а что-то зимой. Разбираемся, на чем можно сэкономить в теплое время года.

ПОЕЗДКИ

В сезон отпусков стоимость авиа- и железнодорожных билетов может вырасти, а вот поездки на городском транспорте - подешеветь. К примеру, на Кубани с 1 июня проезд в общественном транспорте подешевел на 8 рублей. Проехать с выгодой можно в трамвае, троллейбусе, а также в автобусах и маршрутках, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Важное условие: за проезд нужно расплачиваться картой "Мир", загруженной в смартфон. Кстати, за первый летний месяц жители Краснодарского края и гости города уже сэкономили 13 миллионов рублей. Ездить дешевле можно вплоть до 30 сентября: чтобы получать скидку 8 рублей с каждой поездки, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

- Не имеет значения в каком банке или регионе выпущена ваша национальная карта. Загрузить в мобильный платежных сервис можно карты практических всех банков, включая крупнейшие. Это значит, что предложением могут воспользоваться и жители Краснодарского края, и те туристы, которые приедут на Кубань в период курортного сезона. Скидка распространяется на поездки в общественном транспорте всех муниципалитетов края, включая побережье, - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

АБОНЕМЕНТЫ В СПОРТЗАЛ

Многие предпочитают худеть к лету, потом делают перерыв и новый этап пути к стройной фигуре начинают в преддверии Нового года. Те же, кто спортом занимается регулярно, в теплое время года предпочитает это делать на свежем воздухе - в парке, на даче или во дворе. Поэтому летом многие спортивные залы пустуют, а на покупку абонементов действуют хорошие скидки. В июле и начале августа их можно купить по особенно привлекательной цене, а вот к сентябрю дисконтные программы начнут потихоньку сворачиваться, и стоимость абонемента может оказаться уже не такой выгодной.

ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА

Самые выгодные цены на шубы, дубленки, пуховики и прочую зимнюю одежду и обувь можно найти в конце весны - начале лета. Но и в сейчас многие магазины еще распродают прошлогоднюю коллекцию, порой со скидками до 70 %. Правда, говорить об однозначном снижении или повышении цен было бы некорректно - все зависит от конкретной марки и модели. Одно очевидно: ближе к осени на полках бутиков появятся вещи из новой коллекции, и скидки закончатся. Кстати, одновременно с зимней одеждой дешевеет и снаряжение для зимних видов спорта: сноуборды, лыжи, коньки и так далее. Скидки на них продлятся как минимум до сентября.

МЕБЕЛЬ

Лето - идеальное время для ремонта, а значит вряд ли можно найти хорошие скидки на строительные и отделочные материалы. А вот к мебели не мешает присмотреться: многие заняты ремонтом и про обстановку пока не думают. Сейчас столы, стулья, диваны, кухонные гарнитуры и тому подобное можно купить с неплохим дисконтом, зато к осени скидок будет гораздо меньше. Связано это с тем, что закончится время ремонтов и покупатели устремятся в мебельные магазины. Поэтому если вы планируете в ближайшее время обзавестись новым шкафом, кроватью или стеллажом, лучше не откладывайте покупку.