«Для нас важно скрепить союз перед Богом»: участник спецоперации обвенчался со своей супругой во время отпуска на Кубани

Екатерина и Андрей обвенчались

В Свято-Покровском храме станицы Каневской обвенчались Андрей и Екатерина Кирсановы. Они вместе с 2017 года, уже пять лет. В год знакомства Андрей и Екатерина сразу поженились.

«Мы познакомились в Интернете. Я тогда жила в Крыму, а он в Краснодарском крае. Мы начали общаться по телефону и спустя месяц забрал к себе вместе с моим сыном. И мы фактически сразу расписались», - рассказывает kp.ru Екатерина Кирсанова.

В октябре 2022 года Андрей добровольцем ушел в зону спецоперации.

«Он человек уже бывалый. У него было две чеченские командировки. Андрей родился в Луганске и вся несправедливость, которая царила вокруг, его очень волновала», - продолжает рассказ Екатерина.

Андрей воспитывает 10-летнего сына супруги, как родного. Арсений постоянно спрашивает о нем, ждет из зоны спецоперации и называет папой.

Андрей вернулся из зоны спецоперации и вместе со своей женой сразу пошел в церковь.

«Андрей сразу принял Арсения. У него даже никогда не возникало вопросов, что это не его сын. Андрей воспитывает его с четырех лет. Сын очень скучает, но у него очень большая гордость за отца», - с улыбкой говорит Екатерина.

Андрей вернулся из зоны спецоперации и вместе со своей женой сразу пошел в церковь. Здесь они и обвенчались.

Андрей вернулся из зоны спецоперации и вместе со своей женой сразу пошел в церковь.

«На самом деле, мы давно хотели. Еще задолго до начала СВО. Когда он пришел в отпуск, то мы подумали, а когда, если не сейчас? Его отпуск подтолкнул к тому, чтобы мы обвенчались. Нет смысла терять времени. Для нас было важно скрепить союз перед Богом», - заключила Екатерина.

Кирсановы скрепили свой союз перед Богом

По словам Кирсановых, после венчания они ощущают божественную благодать. Через два дня Андрей снова отправится в зону спецоперации исполнять свой долг перед Родиной. А его жена и сын по-прежнему будут ждать.