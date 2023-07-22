Чистейшая вода и толпы туристов. Что происходит на пляже Анапы 22 июля 2023 года

На пляжах Анапы чистейшее море. Фото: t.me/makovozovy

В Анапе, после продолжительных штормов и запретов на купание, наконец, вернулась хорошая погода. В связи с этим на пляжи вышли толпы туристов. Многие из них хотят провести остатки отпуска лежа на нежном золотом песке и купаясь в чистейшем лазурном море. Как раз, в эти выходные, погода исполнила все эти желания.

«Сегодня чистейшая вода. Даже намека на камку нет. В Витязево на Центральном пляже еще есть места, а вот на знаменитом пляже «Аквамарин», который находится чуть дальше, людей просто тьма», - рассказывают в соцсетях местные жители.

Также в Витязево можно найти свое место под солнцем на пляжах Дина и Аврора.

«Вода здесь шикарная. Людей чуть меньше, чем на Центральном пляже. Еще несколько лет назад на этих пляжах почти не было людей, а сейчас, все распробовали», - делятся в соцсетях местные.

Если пройти чуть дальше, до Тортуги, то место у моря придется делить еще и с кучей препарированных рядом машин. Периодически, там выписывают штрафы за парковку в неположенном месте, но машины все же успевают заезжать к берегу. В любом случае, даже такое соседство не сможет испортить отдых.

По прогнозу погоды, сегодня в Анапе ожидается до +33 градусов. Температура воды у берега прогрелась до +26,9 градусов.

«Сегодня на курорте единовременно пребывает порядка 160 тысяч человек. Все службы города работают в усиленном режиме для обеспечения комфортного и безопасного отдыха», - отметил мэр Анапы Василий Швец.