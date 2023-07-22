Теперь на свободе: леопарда по кличке Чилмас выпустили в Северной Осетии

Барс отправился познавать новую местность

Кавказского барса из Сочи по кличке Чилмас выпустили на свободу в Северной Осетии. Республика уже в четвертый раз принимает хищников на своей территории. Леопарды, которых выпустили на свободу, сами начинают расселяться в соседние регионы. В Северной Осетии Чилмас получил новое имя - Чермен.

В лесу открывался деревянный ящик с вентиляционными отверстиями и оттуда рыжей пулей вылетает редчайшая в мире дикая кошка – переднеазиатский леопард. Барс с новой кличкой Чермен стремглав убежал от большого скопления людей. Теперь ему предстоит изучать незнакомую местность.

«Возвращение барсов позволит сохранить нам природное богатство и разнообразие экосистем, на которых держится природа. У нас есть традиция, возвращающимся в свой исторический ареал леопардам давать национальные имена, - двойные имена встречаются также и в осетинских семьях. Рожденного в Сочинском центре восстановления леопарда Чилмаса в Осетии уже называют Черменом, и, уверены, оно приживется, будет вызывать хорошие ассоциации с известным национальным героем», - рассказал координатор проекта в РСО-Алания Марина Сланова.

Напомним, что Чилмас и его родная сестра Ачипсе родились 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка. Их родители - Шива и Филоу. Ачипсе накануне выпустили на территории Кавказского заповедника. Она отправилась познавать дикую природу 14 июля.

Ранее сообщалось, что в Сочи подготавливали Ачипсе и Чилмас к выпуску в естественную среду. Их обучение начиналось практически с рождения. Леопарды приносят потомство вдали от посторонних, и долгое время сотрудники наблюдали за малышами Шивы и Филоу только с помощью камер. Первый контакт котят с человеком произошло во время первой вакцинации. Причем ветеринары специально действовали как можно грубее с пушистыми комочками. Такие манипуляции позволяют формировать устойчивую реакцию избегания человека - залог благополучной жизни в дикой природе.

Подготовка леопардов к дикой жизни идет по уникальной программе, разработанной научными сотрудниками центра. Никто до них ранее не выпускал в природу рожденных в неволе крупных кошек. Сотрудники внимательно следят за тем, как выпускники справляются с тестами. От этого зависит их успешная жизнь вне вольеров центра. И если вдруг на экзаменах выпускник продемонстрирует излишнюю любознательность или агрессию по отношению к человеку, то он не будет выпущен в природу, а останется жить в центре.

Как можно уже было догадаться, Ачипсе вместе со своим братом Чилмас успешно прошли все экзамены. Но сотрудники центра не бросают хищников на произвол судьбы. Они будут наблюдать за передвижением и состоянием леопардов при помощи специальных ошейников.