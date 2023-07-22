Устанавливают временное сооружение: Когда восстановят Крымский мост после теракта 17 июля

Дорожное полотно восстанавливают

Глубокой ночью 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. Именно так ЧП на Крымском мосту классифицировал Национальный антитеррористический комитет утром в понедельник. Движение на мосту сразу перекрыли.

Минтранс России сообщил, что в результате ЧП на полосах со стороны Республики Крым повреждено дорожное полотно. При этом сами конструкции и опоры не пострадали.

Движение после теракта на Крымскому мосту восстановили меньше чем за сутки. Первые машины в тестовом режиме запустили уже в ночь на 18 июля. Началось восстановление дорожного полотна.

«Нам удалось в первый же день запустить движение по одной реверсивной полосе. Это было очень непростое техническое, организационное и политическое решение. Но, собрав все усилия, приняли данное решение. Сейчас водители двигаются и по мосту, и в обход по новым территориям», - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Когда восстановят Крымский мост после теракта 17 июля

По словам заместителя председателя Правительства РФ, на мосту сейчас ведутся работы в усиленном режиме. Строители и проектировщики восстанавливают дорожное полотно в круглосуточном режиме.

«Сейчас на мосту организована полноценная работа. 80 человек восстанавливают дорожное полотно. На мосту находится пять единиц техники. Также параллельно изготавливается металл. Частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранения последствий теракта. Работа налажена», - заявил Марат Хуснуллин.