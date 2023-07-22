Погиб 9-летний ребенок, семеро пострадавших: Мерседес, сбивший людей в парке Майкопа, принадлежит судье

Внедорожник сбил ребенка

Субботнее утро в Майкопе обернулось трагедией. На пересечение улиц Спортивная и Гагарина столкнулись две иномарки. После удара с легковушкой внедорожник вылетел в парковую зону, пробив бордюрное ограждение.

Под удар попал девятилетний мальчик. Внедорожник переехал ребенка и врезался в дерево, после чего опрокинулся. Ребенок скончался на месте от полученных травм. Медики уже не смогли помочь.

«В результате ДТП погиб один ребенок. Пострадали семеро: трое взрослых и четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Одна девочка семи лет в реанимации в тяжелом состоянии», - сообщили в пресс-службе Минздрава Адыгеи.

На месте ДТП до сих пор работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, результат которой позволит принять соответствующее процессуальное решение.

Следственный комитет также проводит проверку по факту аварии с тяжкими последствиями.

«Водитель внедорожника по неустановленным причинам потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка, где в этот момент находились люди», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

По предварительным данным, за рулем внедорожника Mercedes был судья. Все подробности выясняются.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил свои соболезнования. Также он сообщил, что взял на контроль лечение пострадавших.