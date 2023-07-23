В заторах можно провести от получаса

Отдыхающие едут к Черному морю чаще в выходные дни. В субботу и воскресенье большая вероятность стать в пробку по пути к побережью. Заторы скапливаются в разных местах. Рассказываем об обстановке на дорогах в Краснодарском крае 23 июля.

Самые загруженные участки находятся на трассе М-4. Здесь постоять придется в Горячем Ключе. По данным Яндекс.карт, вереница из машин растянулась вдоль города на 6 километров. Также придется постоять перед Молдавановкой. На перевале медленно автомобилисты тянутся около 7 километров.

Самые загруженные участки на 23 июля

В затор по пути к Черному морю можно попасть перед Джубгой. Через курорт пробка растянулась на 2 километра. Также 2 километра нужно будет постоять после Крымска в станице Варениковской.

Красным на карте горит участок перед Крымским мостом. Там утром 23 июля машины ждут очереди в проезде, растянувшись в один километр. - С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, - сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Напомним, что после теракта на путепроводе организовано реверсивное движение. Колонны автомобилей по очереди с обеих сторон сопровождают сотрудники ДПС.