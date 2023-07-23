Воронка кружила около минуты. Смерч напугал туристов, отдыхающих на Азовском побережье

Никаких разрушений воронка не принесла

Днем 23 июля над Темрюкским лиманом в Азовском море образовался смерч. Толстая воронка напугала отдыхающих: некоторые предположили, что она может выйти на сушу. Но столб покружил над водой около минуты и распался на глазах туристов.

- Трубка двигалась в сторону берега, заставила поволноваться отдыхающих на пляже, - сообщили очевидцы.

Смерч было видно со стороны Голубицкой и Пересыпи. На кадрах, которые массово стали выкладывать в соцсети свидетели происходящего, видно, что первые секунды воронка выглядела устрашающе на фоне грозовых туч. А потом быстро распалась над морем, не дойдя до побережья.

Смерч сняли с разных ракурсов

Стоит отметить, что сейчас в Темрюкском районе идет дождь. По прогнозам, там будет лить до вечера.

Над Темрюкским районом сгустились тучи

Ранее «Комсомолка» сообщала, что наиболее часто смерчи возникают в теплый период, с мая по октябрь, особо интенсивно в августе-сентябре, при максимальном прогреве морской поверхности. Больше всего воронок было зафиксировано в Черном море – у берегов Сочи и Туапсе.

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