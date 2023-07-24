Пробка растянулась на 6 километров

Утром 24 июля Крымский мост перекрывали два раза. В первый раз движение ограничили на шесть минут в 04:22. Второе сообщение о перекрытии места появилось в 07:04. Водителей разворачивали перед мостом. Кто-то решил не тратить время и поехать через новые территории России. Другие же остались ждать, когда вновь откроют мост. Движение автотранспорта восстановили через 40 минут.

Ограничения были связано с тем, что в небе над полуостровом утром силами ПВО сбили 11 беспилотников противника. Об этом в 07:50 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», - написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.

Пробка на Крымском мосту на 24 июля 2023

На 9 часов утра пробка в сторону полуострова растянулась на шесть километров. По словам очевидцев, вереница продолжает увеличиваться.

«В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов», - сообщили в оперштабе Республики Крым.

Со стороны Керчи своей очереди ждут 220 автомобилей. Здесь пробка движется быстрее. Водителям приходится ждать по часу, чтобы попасть на досмотр.

Ранее сообщалось, что началось активное восстановление дорожного полотна на Крымском мосту. В первый же день после теракта 17 июля удалось запустить движение по одной реверсивной полосе. Водители продолжают ехать в Крым через мост, а также в обход по новым территориям.

По словам заместителя председателя правительства РФ, на мосту сейчас ведутся работы в усиленном режиме. Строители и проектировщики восстанавливают дорожное полотно в круглосуточном режиме.

«Сейчас на мосту организована полноценная работа. 80 человек восстанавливают дорожное полотно. На мосту находится пять единиц техники. Также параллельно изготавливается металл. Частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта. Работа налажена», - заявил Марат Хуснуллин.

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