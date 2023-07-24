Драка на пляже за парфюм и сало в качестве комплимента: Как я отдыхала в Дивноморском

Корреспондент «КП» прогулялась по набережной и пляжам и узнала, что приготовил курорт для туристов Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Меня занесло в поселок Дивноморское. Здесь туристов поменьше, чем на главных курортах Краснодарского края, но и по качеству отличаться не будет. Вся набережная Дивномороского усеяна многовековыми соснами, а ширина пляжа позволяет уместить туристов в 10 рядов. Но сильно толкаться не придется. На центральном пляже еще нужно потрудиться, чтобы отыскать место для покрывала (здесь даже лежаки все заняты), а вот чуть правее-левее уже свободнее. Плюхаюсь на лежак и делаю вид, что я за все заплатила.

- Горячая кукуруза, сладкая чурчхела, вкусные раки, пахлава, - врезается крик в уши.

Проходит одна минута, и снова зазывалы. Только уже в сфере развлекательных услуг.

- Дайвинг, скутер, горыныч (так зазывалы называют привычный нам «банан», только в виде дракона), плюшки, - ходит с рупором загорелый парень в кепке и черных шортах.

Тут уже не могу проигнорировать.

- Сколько плюшка? - спрашиваю у парня.

- 700 рублей, красавица. Ищем напарника? - сразу же подбежал ко мне зазывала.

От цены у меня полезли глаза на лоб. Но уж так хотелось прокатиться.

- А лицензия имеется?

- Что за вопросы? Конечно! Пойдем в палатку, - обиженно говорит парень.

Дойдя до пункта назначения, мне показали стенд, где были все необходимые документы. В итоге согласилась. Ну и попросила прокатить меня посильнее. Со мной в паре был парень лет 28. Он орал больше меня. Не знаю, что больше болит - руки от того, как сильно я держалась, чтобы не вылететь из плюшки, или уши от крика. Когда мы добрались до берега, напарник начал меня проклинать за мои просьбы сильнее катать. Ну на такой ноте мы с ним и распрощались, а я довольная вернулась на свой лежак.

- Голубика, малина, ежевика, смородина! Один стакан - 100 рублей, два - за 150! - теперь кричит девушка в белых шортах и белой футболке.

Ягоды люблю, но на пляже всегда же дороже. Поэтому я заранее зашла на рынок и купила себе стакан малины за 70 рублей! Довольная достала из сумки свои ягоды и начала поедать.

Бесплатные лежаки

Трапезу прервал парень в ярко-оранжевой футболке с кричащей подписью «Спасатель».

- Девушка, а вы платили за лежак?

- Да. А что такое? - недовольно отвечаю. Напомню, что на самом деле и гроша не заплатила.

- Сейчас проверю… - парень заглядывает в свой блокнот, усердно ищет номер моего лежака.

- Ну что? - нетерпеливо спрашиваю.

- Да, извиняюсь. Увидел. Хорошего отдыха, - кидает парень и уходит.

Пронесло… Видимо, кто-то заплатил и ушел. Вот так сэкономила 400 рублей! Радуюсь своей фортуне, и мои мысли прерывают женские крики.

- Да отцепись ты от нас! - кричит женщина лет 50 в голубом купальнике.

- Да я хочу купить! - отвечает ей дамочка такого же возраста, только в зеленом купальнике.

Загорелый парень растерянно на них смотрит. А в руках у него духи. В первый раз вижу, чтобы на море продавали парфюм!

- Прицепился и не хочет вас отпускать? - спрашиваю у двух женщин, чтобы прийти им на помощь.

- Да к ней и цепляться не нужно! Духов дома немерено, а ей все мало! - отвечает женщина в голубом.

- Да что ты наговариваешь! Понюхай, как вкусно! И всего за 3000 рублей! - возмущается ее подруга и протягивает флакон подозрительных духов, а та только отмахивается от нее.

Обед по-кубански

Проголодалась. Выхожу с пляжа и вижу кубанское кафе. А где еще туристам попробовать настоящую южную еду? На Черноморском побережье в Краснодарском крае! Всегда обращаю внимание, сколько занято столиков. Если пусто - то туда точно не иду. А в кубанском кафе, выполненном в стиле казачьего хуторка, аншлаг даже в обед. Выбираю борщ и морс собственного приготовления. Заказала две позиции, а принесли три.

- Комплимент от кафе, - говорит милая официантка в красном фартуке.

На подносе рюмка с домашним самогоном и закуска - хлеб, сало и соленый огурец. Канапе съела, а от горячительного напитка отказалась. Борщ вместе с пампушками обошелся мне в 345 рублей, а ягодный морс в 80 рублей. Сытно отобедав, прошлась по набережной, и в голове только одна мысль: «Ах, как дивно в Дивноморском!»

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

- Единовременно на курорте находится более 92 тысяч отдыхающих. С начала года муниципалитет принял свыше 1,6 миллиона гостей, что на 5,4% выше показателей прошлого года, - сообщили в администрации Геленджика. - Заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет 86%. В крупных здравницах она достигает 100%. В этом году все средства размещения отмечают рост загрузки.

Впереди не менее жаркая пора. По данным специалистов, уровень бронирования номерного фонда до конца июля составляет почти 90%, на август – свыше 83%, на сентябрь – 70%.

КОНКРЕТНО

Почем развлечения на пляже

«Плюшка»- 700 рублей

Прокатиться на скутере - 2500 рублей/10 минут

«Банан» - 500 рублей

«Лежак» - 200 рублей/3 часа; 400 рублей/день

Аренда сапа - 300 рублей/час

Детский батут - от 100 рублей/10 минут

Прогулка на катере - 1500 рублей/2 часа

Еда

Комплексный обед в кафе - от 750 рублей

Комплексный бед в столовой - от 350 рублей

Порция мидий - от 545 рублей

Тигровые креветки жареные - от 815 рублей

Барабулька - 285 рублей за 100 г

Бутылка воды - от 60 рублей

Цены на отели в Дивноморском в июле

Без звезд - от 600 рублей

Одна звезда - от 2000 рублей

Две звезды - от 3000 рублей

Три звезды - от 8000 рублей

Четыре звезды - от 9300 рублей

*Пятизвездочных отелей на курорте нет