Драка на пляже за парфюм и сало в качестве комплимента: Как я отдыхала в Дивноморском

Корреспондент «КП» прогулялась по набережной и пляжам и узнала, что приготовил курорт для туристов
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
Меня занесло в поселок Дивноморское. Здесь туристов поменьше, чем на главных курортах Краснодарского края, но и по качеству отличаться не будет. Вся набережная Дивномороского усеяна многовековыми соснами, а ширина пляжа позволяет уместить туристов в 10 рядов. Но сильно толкаться не придется. На центральном пляже еще нужно потрудиться, чтобы отыскать место для покрывала (здесь даже лежаки все заняты), а вот чуть правее-левее уже свободнее. Плюхаюсь на лежак и делаю вид, что я за все заплатила.
- Горячая кукуруза, сладкая чурчхела, вкусные раки, пахлава, - врезается крик в уши.
Проходит одна минута, и снова зазывалы. Только уже в сфере развлекательных услуг.
- Дайвинг, скутер, горыныч (так зазывалы называют привычный нам «банан», только в виде дракона), плюшки, - ходит с рупором загорелый парень в кепке и черных шортах.
Тут уже не могу проигнорировать.
- Сколько плюшка? - спрашиваю у парня.
- 700 рублей, красавица. Ищем напарника? - сразу же подбежал ко мне зазывала.
От цены у меня полезли глаза на лоб. Но уж так хотелось прокатиться.
- А лицензия имеется?
- Что за вопросы? Конечно! Пойдем в палатку, - обиженно говорит парень.
Дойдя до пункта назначения, мне показали стенд, где были все необходимые документы. В итоге согласилась. Ну и попросила прокатить меня посильнее. Со мной в паре был парень лет 28. Он орал больше меня. Не знаю, что больше болит - руки от того, как сильно я держалась, чтобы не вылететь из плюшки, или уши от крика. Когда мы добрались до берега, напарник начал меня проклинать за мои просьбы сильнее катать. Ну на такой ноте мы с ним и распрощались, а я довольная вернулась на свой лежак.
- Голубика, малина, ежевика, смородина! Один стакан - 100 рублей, два - за 150! - теперь кричит девушка в белых шортах и белой футболке.
Ягоды люблю, но на пляже всегда же дороже. Поэтому я заранее зашла на рынок и купила себе стакан малины за 70 рублей! Довольная достала из сумки свои ягоды и начала поедать.
Бесплатные лежаки
Трапезу прервал парень в ярко-оранжевой футболке с кричащей подписью «Спасатель».
- Девушка, а вы платили за лежак?
- Да. А что такое? - недовольно отвечаю. Напомню, что на самом деле и гроша не заплатила.
- Сейчас проверю… - парень заглядывает в свой блокнот, усердно ищет номер моего лежака.
- Ну что? - нетерпеливо спрашиваю.
- Да, извиняюсь. Увидел. Хорошего отдыха, - кидает парень и уходит.
Пронесло… Видимо, кто-то заплатил и ушел. Вот так сэкономила 400 рублей! Радуюсь своей фортуне, и мои мысли прерывают женские крики.
- Да отцепись ты от нас! - кричит женщина лет 50 в голубом купальнике.
- Да я хочу купить! - отвечает ей дамочка такого же возраста, только в зеленом купальнике.
Загорелый парень растерянно на них смотрит. А в руках у него духи. В первый раз вижу, чтобы на море продавали парфюм!
- Прицепился и не хочет вас отпускать? - спрашиваю у двух женщин, чтобы прийти им на помощь.
- Да к ней и цепляться не нужно! Духов дома немерено, а ей все мало! - отвечает женщина в голубом.
- Да что ты наговариваешь! Понюхай, как вкусно! И всего за 3000 рублей! - возмущается ее подруга и протягивает флакон подозрительных духов, а та только отмахивается от нее.
Обед по-кубански
Проголодалась. Выхожу с пляжа и вижу кубанское кафе. А где еще туристам попробовать настоящую южную еду? На Черноморском побережье в Краснодарском крае! Всегда обращаю внимание, сколько занято столиков. Если пусто - то туда точно не иду. А в кубанском кафе, выполненном в стиле казачьего хуторка, аншлаг даже в обед. Выбираю борщ и морс собственного приготовления. Заказала две позиции, а принесли три.
- Комплимент от кафе, - говорит милая официантка в красном фартуке.
На подносе рюмка с домашним самогоном и закуска - хлеб, сало и соленый огурец. Канапе съела, а от горячительного напитка отказалась. Борщ вместе с пампушками обошелся мне в 345 рублей, а ягодный морс в 80 рублей. Сытно отобедав, прошлась по набережной, и в голове только одна мысль: «Ах, как дивно в Дивноморском!»
КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ
- Единовременно на курорте находится более 92 тысяч отдыхающих. С начала года муниципалитет принял свыше 1,6 миллиона гостей, что на 5,4% выше показателей прошлого года, - сообщили в администрации Геленджика. - Заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет 86%. В крупных здравницах она достигает 100%. В этом году все средства размещения отмечают рост загрузки.
Впереди не менее жаркая пора. По данным специалистов, уровень бронирования номерного фонда до конца июля составляет почти 90%, на август – свыше 83%, на сентябрь – 70%.
КОНКРЕТНО
Почем развлечения на пляже
«Плюшка»- 700 рублей
Прокатиться на скутере - 2500 рублей/10 минут
«Банан» - 500 рублей
«Лежак» - 200 рублей/3 часа; 400 рублей/день
Аренда сапа - 300 рублей/час
Детский батут - от 100 рублей/10 минут
Прогулка на катере - 1500 рублей/2 часа
Еда
Комплексный обед в кафе - от 750 рублей
Комплексный бед в столовой - от 350 рублей
Порция мидий - от 545 рублей
Тигровые креветки жареные - от 815 рублей
Барабулька - 285 рублей за 100 г
Бутылка воды - от 60 рублей
Цены на отели в Дивноморском в июле
Без звезд - от 600 рублей
Одна звезда - от 2000 рублей
Две звезды - от 3000 рублей
Три звезды - от 8000 рублей
Четыре звезды - от 9300 рублей
*Пятизвездочных отелей на курорте нет