Как студенту найти работу: 5 простых шагов к собственным деньгам

Поздравляем всех, кто сдал сессию и радуется заслуженному отдыху. Самое время задуматься, как провести его не только весело, но и с пользой. Например, заработать – на то самое веселье или любые другие «хотелки». Студенчество – это время, когда брать деньги у родителей уже неудобно, но и до полноценной взрослой работы пока далеко.

Остается вариант летней подработки. Как правило, она занимает лишь несколько часов в день, а значит, останется время и отдохнуть. Но где искать работу для новичка, особенно если раньше никогда этим не занимался? Там же, где сегодняшние студенты ищут примерно все – в интернете.

Вместе с нашими друзьями из Авито Работы рассказываем, как найти источник дохода: на этой платформе есть специальный раздел, который позволяет отсеять вакансии для студентов. На данный момент на Авито Работе более 32 тысяч вакансий для молодежи Краснодарского края.

Да, работа дает финансовую свободу, но при этом отнимает часть времени. Поэтому на начальном этапе надо просто понять, на что ты готов ради зарплаты. Ездить по всему городу, доставляя заказы? Стоять за прилавком или стойкой и продавать сладости? 2–3 часа разговаривать с клиентами по телефону? Работать за компьютером?

Это принципиальный момент, потому что он определяет график твоего лета и подработки: полный день – это уже по-взрослому, с утра и до вечера; сменный график (самый популярный вариант – два дня работаешь, два отдыхаешь); частичная занятость, когда достаточно трудиться несколько часов в день. А может, ты вообще фанат удаленной работы – тогда, кстати, не обязательно зацикливаться на Краснодарском крае, онлайн можно трудиться по всей стране.

Не забудь отметить желаемый формат работы в фильтрах Авито Работы, чтобы платформа предложила релевантные варианты.

Когда ты отправишься смотреть вакансии на Авито Работу, то увидишь, что система уже определила 34 профессии, подходящие студентам. Например, event-менеджером или продавцом ты можешь работать без высшего образования, а вот врачом или адвокатом – нет.

На этом этапе ты должен понять, что тебе нравится в целом – общаться с людьми, делать что-то руками (от кофе до букетов), заниматься техникой. Другими словами, определиться, в какой сфере ты хочешь и сможешь работать – в менеджменте, IT или где-то еще. Если уж очень хочется попробовать себя в будущей профессии – ищи стартовые вакансии в компаниях нужного профиля: заведешь полезные связи.

Еще два важных пункта: сколько бы ты хотел получать (будь реалистом!) и частота выплат: аванс и зарплата, как у родителей, или «отработал – получил». В последнем случае подойдут вакансии с почасовой или ежедневной оплатой. Исходя из твоих пожеланий Авито Работа предложит варианты подработки.

Кстати, обращай внимание, сколько часов в день придется работать – если тебе еще нет 18, то работодатель не имеет права нагружать тебя больше чем 36 часов в неделю (это примерно 7 часов в день при пятидневке или по 8 часов, но всего 4 дня в неделю).

Многие новички почему-то игнорируют этот пункт: они уверены, что ради хорошей зарплаты вовремя доберутся хоть из Черемушек в МХГ. Или готовы каждое утро мотаться из Лазаревского в центр Сочи – но не получится ли так, что на дорогу уйдет больше, чем ляжет в карман?

На самом деле, если ты не супермен и не умеешь летать, лучше присматривать работу около дома. Или же, если подумываешь работать и осенью, – около университета. Если ты ищешь работу на Авито Работе, проще всего открыть карту и сразу проверять понравившиеся вакансии на их транспортную доступность. Определи радиус поисков и при необходимости расширяй его.

Она поможет работодателю лучше узнать тебя и понять, подходите ли вы друг другу. Можно составить что-то вроде резюме или написать о себе в отклике на вакансию. Главное, чтобы информация о тебе была структурированной и понятной – в таком виде она будет восприниматься легче, а ты произведешь выгодное впечатление.

Вот что важно указать. Во-первых, личные данные (имя, фамилия, возраст, телефон для связи и так далее. Во-вторых, образование, на кого ты учишься. Далее – опыт работы, если он был, а также список навыков и достижения, например, результаты олимпиад.

Не стесняйся хвастаться: при поиске работы все так делают! Если ты дополнительно проходил какие-то курсы, укажи их тоже. Возможно, сейчас это покажется странным: устраиваясь продавцом, рассказывать об участии в хакатоне. Но вдруг через какое-то время хозяину магазина понадобится классный программист? И он вспомнит про тебя.

Надеемся, о том, что все должно быть написано без ошибок, напоминать не нужно.

На Авито есть рейтинг (оценка) работодателей. Он составляется на основе мнений тех, кто работал или сейчас работает в компании.

Очень важно читать отзывы, но при этом подходить к ним критически. Не забывай, что слишком позитивные отклики могут писать лояльные сотрудники, а чересчур негативные – те, кто считает себя несправедливо уволенным (а вдруг уволили как раз за дело?).

Остались сомнения? Пообщайся с работодателем – с ним можно связаться прямо на Авито и задать все вопросы.

Уверен в своем выборе? Откликайся на вакансию. Удачи тебе!

НА ЗАМЕТКУ

Топ самых популярных летних вакансий в Краснодарском крае для студентов

Курьер – можно заработать 3–4 тысячи рублей за смену. Если есть мопед или автомобиль, доход окажется выше.

Мойщик посуды, бармен и официант – в курортный сезон они нарасхват. Мойщикам обещают 30–50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от уровня заведения, официанты могут заработать до 90 тысяч рублей. Средний доход бармена – от 2,5 тысячи рублей за смену.

Продавец – здесь важно понимать: это может быть и полноценный магазин, и точка с мороженым на пляже. Разброс зарплат огромен, но если мы говорим о сезонной работе, то это порядка 2–3 тысяч рублей за смену.

Оператор колл-центра – для этой работы не нужен опыт и не обязательно работать в офисе, на телефоне можно трудиться и удаленно, 4–6 часов в день. При этом можно не только звонить потенциальным клиентам, но и принимать звонки, например, обрабатывать запросы покупателей интернет-магазинов, пассажиров такси, служб доставки и так далее. Заработать можно от 25 до 40 тысяч, в зависимости от объема работы.

Администратор – его работа схожа с работой оператора колл-центра, но здесь обычно надо общаться очно. Например, можно устроиться администратором в ателье, медицинский центр, прокат летнего оборудования, можно даже подобрать компанию, максимально близкую к будущей специальности.