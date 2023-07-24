Бесплодие - больше не приговор

Малоинвазивную операцию проводит команда врача-акушера-гинеколога OXY-center Натальи Князевой

В этом году исполняется 45 лет с момента рождения первого ребенка «из пробирки». 25 июля 1978 года на свет появилась Луиза Браун, зачатая с помощью экспериментального ЭКО. Спустя 40 лет после этого события, в 2018 году, был учрежден Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий. С тех пор ежегодно 25 июля свой профессиональный праздник отмечают репродуктологи и эмбриологи.

О том, как парам, столкнувшимся с проблемой зачатия, помогают в Краснодарском крае, «КП» рассказали в клинике мужского и женского здоровья OXY-center.

Центр открыл свои двери в 2011 году и за 12 лет работы стал одним из лидеров репродукции на Юге России. Высокий профессионализм врачей, инновационные технологии и индивидуальный подход к каждому пациенту помогают решать сложнейшие задачи и приводят к желаемому результату. И цель не всегда достигается посредством ЭКО. Специалисты OXY-center применяют различные методы диагностики и коррекции нарушений при планировании самостоятельной беременности и вынашивания ребенка, а при отсутствии результата от проведенного лечения - предлагают программу ВРТ.

Главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center, врач-репродуктолог Оксана Авагимова

- Цель Клиники мужского и женского здоровья OXY-center сделать так, чтобы каждая супружеская пара, каждый пациент, могли получить консультацию и помощь специалистов при планировании желанной беременности различного профиля – терапевта, гематолога, уролога, гинеколога, репродуктолога и других. Счастье каждой супружеской пары - стать родителями долгожданного ребенка. И чем раньше вы обратитесь для планирования и обследования к специалисту, тем больше шансов выносить здорового малыша, – отмечает главный врач OXY-center, акушер-гинеколог, репродуктолог Оксана Авагимова.

С чего начинается путь к родительству

Стоит ли бить тревогу или ждать? Этим вопросом задаются многие пары, у которых беременность не наступает в ожидаемый период. Для того, чтобы говорить о бесплодии, должен пройти определенный срок.

- Диагноз «бесплодие» устанавливается у пациенток до 35 лет, если в течение года регулярной половой жизни у супружеской пары не наступает беременность. Если пациенты старшей возрастной группы, то есть старше 35 лет, то в течении 6 месяцев регулярной половой жизни. Если в течение этого срока женщина не забеременела, то это уже повод обратиться к врачу-репродуктологу, - рассказывает заведующая отделением оперативной гинекологии OXY-center Наталья Князева.

Наши врачи приветствуют, когда на прием приходит пара, супруги вдвоем. Это позволяет обследовать проблему комплексно, определить женский, мужской или комбинированный факторы бесплодия. Это очень важно, поскольку, как отмечают в OXY-center, на женский фактор приходится 30-35% проблем зачатия в браке, такой же процент - чисто мужской фактор, и 30-35% - это комбинированное бесплодие, когда есть какие-то проблемы и у мужчины, и у женщины.

Чтобы ориентировать пары на комплексное выявление и решение проблемы, в клинике OXY-center действует специальное предложение. Всего за один день пара может пройти комплексное обследование своего репродуктивного здоровья. В комплекс входят: для женщины - прием врача-репродуктолога, УЗИ органов малого таза, оценка овариального резерва, для мужчины прием врача уролога-андролога, спермограмма и MAR-тест (для исключения иммунологического бесплодия у мужчины),

Таким образом, всего за один день пара может пройти комплексное обследование и получить информацию о состоянии репродуктивного здоровья пары. Сейчас стоимость программы всего 7000 рублей.

Кроме того, в клинике действует акция «Второе мнение», иными словами консилиум, из опытнейших специалистов: врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, уролога-андролога, гематолога, эндокринолога, врача генетика и других смежных специалистов. Это дает возможность разработать индивидуальный подход к дальнейшему плану обследования и лечения пары.

Необходимые специалисты – в одном месте

Пройдя обследование и выявив проблемы, пара имеет возможность решить их в одном месте. Для этого в OXY-center есть все необходимое – и высококвалифицированные врачи и современные технологии.

Малоинвазивную операцию проводит команда врача-акушера-гинеколога OXY-center Натальи Князевой

В Клинике пациенты могут получить консультации врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, урологов-андрологов, гематолога, генетиков, психологов, эндокринологов, инфекциониств, терапевта, физиотерапевта, врачей ультразвуковой диагностики и анестезиологов, эмбриологов.

Для решения проблем, требующих хирургического вмешательства, в 2018 году в центре было открыто отделение оперативной гинекологии. Здесь оказывают помощь как женщинам, планирующим беременность, так и пациенткам с гинекологическими проблемами.

- В клинике имеется современное оборудование, которое дает идеальную визуализацию и позволяет выполнять все гинекологические операции лапароскопическим доступом, в том числе органосохраняющие, позволяющие восстановить репродуктивную функцию - отмечает заведующая отделением оперативной гинекологии OXY-center Наталья Князева. - Благодаря наличию в клинике уникального оборудования, операции выполняются малотравматично, прецизионно, эстетично, быстрый период восстановления и, конечно , с максимальным сохранением овариального резерва, что очень важно для женщин планирующих беременность в будущем. Достаточно часто бывает так, что после проведенной операции и устранение причины бесплодия у женщины наступает самостоятельно долгожданная беременность.

В OXY-center оказывают помощь мужчинам. Здесь можно решить проблемы мужского здоровья с помощью врачей урологов-андрологов и других специалистов.

Для пациентов клиники работает дневной и круглосуточный стационары, гинекологического и урологического профилей, с высококвалифицированными врачами и медицинскими сестрами.

Благодаря комплексному выявлению и решению проблем репродуктивного здоровья пары многие пары радуются самостоятельно наступившей беременности. Но если беременность все-таки не наступила, отчаиваться парам не стоит – на этот случай специалисты OXY-center готовы предложить программу ЭКО, а также программы, нацеленные на «отложенное» материнство.

Малоинвазивную операцию проводит команда врача-акушера-гинеколога OXY-center Натальи Князевой

Вспомогательные репродуктивные технологии

В зависимости от причины, в результате которой наступление естественной беременности оказывается невозможным, пациентам OXY-center доступны различные варианты решения проблемы бесплодия.

- Прежде всего, это ЭКО. И здесь важную роль играет возраст женщины. Чем она моложе, тем выше шанс на успех. Но и возраст – не приговор. Таким пациенткам в OXY-center тоже готовы помочь, - поясняет главный врач клиники Оксана Авагимова. - Для зачатия и рождения здорового ребенка в клинике проводят оценку качества эмбрионов на уникальном оборудовании – ЭмбриоСкоп, по показаниям – генетическую диагностику эмбрионов ПГТА. Все нужное оборудование есть непосредственно в нашем центре, что исключает необходимость транспортировки материалов в другую лабораторию и связанные с этим риски. Для качественного анализа и дальнейшей жизнеспособности эмбриона большое значение имеют высокий профессионализм эмбриолога и высококлассное современное оборудование. И то, и другое, в OXY-center есть.

Эмбрионы, которые имеют высокие характеристики по Эмбриоскопу или прошедшие генетическое тестирование, могут быть рекомендованы к переносу. Эти эмбрионы могут храниться в криобанке центра для использования парой в дальнейшем длительное время.

Если у мужчины или женщины есть проблемы со здоровьем, влияющие на возможность зачатия, «поджимает» возраст или имеются другие обстоятельства, то можно сохранить свой биоматериал в криобанке OXY-center, чтобы познать радость родительства в отдаленном будущем. Для наших пациентов, кто не планирует беременность в настоящий момент, но думает о ней в будущем, есть возможность проведения программы «отложенное» материнство/отцовство. Суть состоит в том, что можно провести «консервацию» яйцеклеток, сперматозоидов и эмбрионов.

Если в паре есть проблемы – неоднократные неэффективные программы ЭКО, или отсутствие половых клеток у женщины или мужчины, в Клинике таким парам могут предложить воспользоваться донорским материалом. Как отмечает главный врач OXY-center Оксана Авагимова, наши специалисты проводят все программы с применением донорского материала, который можно выбрать здесь же, в Клинике. При необходимости, при отсутствии возможности для вынашивания ребенка, паре может быть предложен вариант вынашивания беременности с помощью суррогатной мамы.

В основе всего – профессионализм.

Воплотить в жизнь мечту стать родителями парам помогает профессиональный коллектив OXY-center , который регулярно повышает свою квалификацию, участвует в конференциях, в том числе международных, и следит за всеми современными тенденциями в сфере репруктологии.

- Все врачи клиники имеют категорию, большой стаж работы. Большинство врачей имеют ученую степень. Все проходят регулярное обучение, аккредитацию, подтвержденную сертификатами. Все наши врачи работают согласно приказам Минздрава РФ и действующим клиническим рекомендациям, владеют необходимой юридической информацией, - рассказывает главный врач OXY-center Оксана Авагимова.

Клиника репродукции OXY-center:

Адрес: Краснодар, ул. Красных Партизан, 555

Тел. 8 800 500 44 55

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.