Автоцентр «Авангард» и ООО «УралАвтоПром» заключили сделку по продаже электрокаров на Юге России

Фото предоставлено пресс-службой автоцентра «Авангард»

43 полностью электрических седана i-Pro первого российского производителя электрокаров Evolute были переданы в автопарк компании «УралАвтоПром». Цель покупки: выйти на рынок пассажирских перевозок в городе Сочи с первоклассным таксопарком, комфортным для пассажира, экологичным для городской среды и прибыльным для бизнеса.

Evolute i-Pro – рациональный выбор таксопарков. Экономичный в обслуживании электроседан обладает впечатляющей динамикой и плавностью хода за счет синхронного электродвигателя с постоянными магнитами и отсутствия коробки переключения передач, имеет запас хода при полностью заряженной батарее - 433 км. Evolute i-Pro входит категорию «Комфорт-класса» в агрегаторе Яндекс Такси и не требует оплаты налога. Стоимость технического обслуживания автомобиля при пробеге 100 000 км составляет в среднем 60 000 рублей в год. Просторный и многофункциональный салон из практичных материалов отделки и комплекс технологий безопасности, включая систему помощи при экстренном торможении, делают комфортными поездки для самых притязательных пассажиров.

Evolute – бренд электрокаров N1 в России по итогам 2022 года по данным «Автостат», сохраняя лидерские позиции и в первом полугодии 2023 года, ставит еще более амбициозные цели по продажам автомобилей. Модельный ряд торговой марки состоит из динамичного седана Evolute i-Pro и компактного городского кроссовера Evolute i-Joy. Во 2 квартале 2023 года производитель планирует запуск новых моделей: электрокроссоверов Evolute i-JET и i-SKY, электроминивена EVOLUTE i-VAN.

Состоявшаяся успешная сделка между «Авангард» и «УралАвтоПром» наглядно демонстрирует готовность рынка и бизнеса к совершенно новым инновационным решениям в сфере мобильности. Дилерский центр «Авангард», открывший свои двери клиентам в декабре 2022 года, ставит своей целью максимальное распространение культуры электрической мобильности через продажу качественного отечественного продукта и показывает блестящие результаты по продажам не только в городе Сочи, но и в иных городах Южного федерального округа.

Реклама. ООО «Авангард». LjN8KGV1B