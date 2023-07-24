Чиновницу, обложившую данью глав районов на Кубани, взяли под стражу в зале суда

Инна Хаустова

В Ленинском суде Краснодара огласили приговор замдиректора департамента внутренней политики Краснодарского края Инне Хаустовой, замглавы Каневского района Светлане Швидкой и экс-главе Щербиновского района Алексею Беликову.

Бывшая (с момента возбуждения уголовного дела) замдиректора департамента Инна Хаустова стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел о получении и даче взяток в апреле позапрошлого года. Ее обвиняли по шести эпизодам. По данным следствия, Хаустова заработала один миллион рублей на взятках с районных чиновников, обещая за это помогать им по службе.

Масштабное расследование с участием большого числа высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса длилось два года. В итоге всех участников коррупционной схемы наказали по мере участия в ней каждого.

«Установлено, что осенью 2020 года Инна Хаустова, являясь первым заместителем директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала их от чиновников и их представителей. Так, в октябре, ноябре и декабре 2020 года чиновница получила от бывшего заместителя главы Каневского района Светланы Швидкой денежные средства в размере 100 тысяч рублей, в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия. Также экс-глава Щербиновского района Алексей Беликов дважды передавал Хаустовой взятки в размере 50 тысяч рублей», - озвучили приговор в суде.

В итоге Швидкой дали штраф в 2 млн рублей, Беликову - 2 года тюрьмы условно со штрафом в полмиллиона рублей. Обоим нельзя также занимать руководящие должности не менее двух лет.

Инна Хаустова за свое преступление получила 2 года реального срока в колонии общего режима. Ей надели наручники в зале суда.

Помимо этого, бывшую чиновницу краевой администрации уже лишили квартиры в Краснодаре, которую она купила сразу после приема на работу. Такое решение принял суд, когда с иском об изъятии жилья в пользу государства обратился прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

- Стоимость спорной недвижимости могла составить около 5 млн руб. Инна Хаустова приобрела квартиру через год после получения должности первого заместителя директора регионального департамента. В декларации за 2019 год ею был указан доход в размере 1,9 млн руб., доход супруга составил 419 тыс. руб. В собственности супругов числились три жилых помещения площадью от 30 до 60 кв. м, - сообщалось год назад.

Суд счел доводы Хаустовой, что квартира в 76 квадратных метров была куплена после продажи другой недвижимости, бездоказательными. И недвижимость чиновницы отошла в доход государства.

Напомним, на должность первого заместителя департамента Инна Хаустова была назначена в 2020 году. Под началом бывшего главы Лабинского района Игоря Чагаева она курировала социальную сферу в районе.

Именно оттуда, по данным следствия, тянулся след еще одного из ее уголовных дел - о злоупотреблении должностными полномочиями. Занимая пост замглавы Лабинского района, она подписала документы о вводе в эксплуатацию непригодных для жилья "сиротских" квартир. За них бюджет района заплатил застройщику 34 миллиона рублей.

Приговор Ленинского районного суда пока не вступил в законную силу.