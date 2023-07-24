«Здоровый разговор»: слушайте передачу о репродуктивном здоровье на радио «КП»

Фото: клиника репродукции OXY-center

25 июля свой профессиональный праздник отмечают репродуктологи и эмбриологи. О том, как парам, столкнувшимся с проблемой зачатия, помогают в Краснодарском крае, в прямом эфире программы "Здоровый разговор " расскажет главный врач клиники мужского и женского здоровья Окси Центр, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Оксана Авагимова.

Сколько можно ждать наступления беременности, а когда начинать бить тревогу. С чего начинать решение проблемы и почему важно обследоваться и женщине, и мужчине. Как современные вспомогательные технологии помогают парам стать родителями.

Ответы на эти и другие важные вопросы репродуктивного здоровья слушайте в прямом эфире передачи 25 июля с 17 до 18 часов.

Вопросы эксперту вы можете задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WatsApp на номер 8 (961) 590-70-90.

Клиника репродукции OXY-center находится по адресу: Краснодар, ул. Красных Партизан, 555.

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