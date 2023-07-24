Пекло до +37. Воздух в Краснодарском крае раскалится до рекордных температур

В Краснодаре в ближайшие дни воздух прогреется до +37 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае воздух раскалится до рекордных температурных значений. В ближайшие дни столбики термометров будут зашкаливать, но перед этим Кубань накроют мощные ливни.

«До конца 24 июля в крае пройдут сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Также возможно шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду», - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Непогода будет бушевать в крае недолго. Стихия ослабнет уже утром 25 июля.

«Утром и днем будет без осадков. Ветер поднимется до 4-9 метров в секунду. Местами порывы будут до 12 метров в секунду», - поделились в краснодарском ЦГМС.

При этом на Черноморском побережье будет дуть чуть сильнее, чем во всем крае. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в этот период опустится до +16 градусов. В предгорных районах столбики термометров могут показать до 12 градусов тепла, днем показатели достигнут +33 градусов. В горах ночью также покажет рекордно низкие +12...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

«На Черноморском побережье ночью столбики термометров покажут 17…22 градуса. Днем показатели поднимутся до 28…33 градусов», - уточнили в ЦГМС Краснодара.

После ночных ливней в крае столбики на термометрах начнут расти вверх. Ожидается, что в четверг в тени градусники покажут до +37 градусов и без осадков.