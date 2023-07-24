На Кубани разработали уникальные саперные кошки для помощи бойцам СВО

Саперные кошки для бойцов СВО.

В Северском районе Кубани продолжают помогать бойцам СВО. Сюда недавно пришел запрос от военных – нужны саперные кошки, которые можно было бы собирать за считанные секунды без дополнительных инструментов. Местные мастера просьбу выполнили. Теперь на передовую доставляют ноу-хау, которое значительно упростит работу солдат и офицеров.

- Кошка состоит из нескольких деталей, которые нужно собрать воедино. Там есть отверстия. Так вот, ребята из станицы Смоленской сделали такие крюки, чтобы они собирались разными ключами или вообще соединялись обычной веревкой, без подручных средств. Это очень удобно и не отнимает время у бойцов, - рассказал «КП»-Кубань представитель общественной организации ветеранов спецназа в Северском районе Олег Ратников.

Как выяснилось, кошки могут прийти на помощь в самых неожиданных ситуациях. За «ленточкой» их используют при разминировании домов и автомобилей. Они помогают спасать раненых. На бронежилетах у военных есть карабин. Если за него зацепить крюк, то можно вытащить пострадавшего из-под огня в укрытие.

Первая партия в 100 кошек уже отправлена из Северского района в зону СВО. Местные мастера будут и дальше вырезать саперные кошки на лазерном станке, чтобы обеспечить ими как можно больше бойцов.