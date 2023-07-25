Пробка растянулась на два километра

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли вечером 24 июля. Данное решение приняли примерно в 21:17 часов. Водителей просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Водителям разрешили заезжать на Крымский мост со стороны полуострова в 00:17 часов. А вот со стороны Краснодарского края движение было перекрыто.

Проезжать по мосту разрешили в обоих направлениях только в 00:28 часов. Однако перекрытие не создало сильную пробку.

Пробка на Крымском мосту на 25 июля 2023

С 07:00 часов утра 25 июля наблюдается небольшой затор со стороны Краснодарского края. Однако все водители проезжают без сильных затруднений. Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 25 июля составляет два километра. А навигатор обещает проехать затор за 10 минут.

«Встали в пробку в 9:00 с Краснодарского края, в 9:15 заехали на досмотр. Он занял 10 минут. В 09:25 часов мы уже заехали на мост», - рассказывает турист Владимир, который ехал из Московской области.

Выехать с полуострова тоже нет проблем. Со стороны Керчи затор составляет один километр.

«Ехали из Крыма в сторону Краснодарского края. В очередь на досмотр мы встали в 08:06, а пост проехали уже в 08:22. На материке были в 08:36», - делится своим опытом Екатерина.

Ранее сообщалось, что началось активное восстановление дорожного полотна на Крымском мосту. В первый же день после теракта 17 июля удалось запустить движение по одной реверсивной полосе. Водители продолжают ехать в Крым через мост, а также в обход по новым территориям.

По словам заместителя председателя правительства РФ, на мосту сейчас ведутся работы в усиленном режиме. Строители и проектировщики восстанавливают дорожное полотно в круглосуточном режиме.

- Сейчас на мосту организована полноценная работа. 80 человек восстанавливают дорожное полотно. На мосту находится пять единиц техники. Также параллельно изготавливается металл. Частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта. Работа налажена, - заявил Марат Хуснуллин.