«Это лучший подарок мне»: Вдова убитого на Кубани аниматора набила на руку тату с изображением мужа

Фото: скриншот из видео

Жесткое убийство двух аниматоров на Кубани прогремело на всю Россию еще в апреле. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались с заказа. Но до дома так и не доехали. На трассе у артистов пробило колесо.

Помочь им вызвались Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян. Троица «дежурила» на трассе в сотне метров. Заявляла, что тоже пробила колесо. Так вошла в доверие и рванула за запаской – к другу Кирилла. Но колесо он так и не поменял. Его убили, обнулив счета всех карт. То же самое сделали и с Татьяной.

Двое головорезов - Анатолий Двойников и Арам Татосян – сразу признали вину. Еще один – Демьян Кеворкьян – заявил, что узнал об убийстве во время допроса.

Узнав об этом, вдова Кирилла, Дарья Чубко, создала петицию. Она требовала пожизненного заключения для убийц. За пару дней онлайн-прошение подписали более 60 тысяч человек.

Пока преступники находятся в СИЗО, Дарья приходит в себя. Недавно она отметила первый день рождения без Кирилла.

«Лучший подарок, который я могла бы себе подарить, сделать тату с именем любимого человека. Это серьезный шаг. А сделать тату с портретом любимого человека – признание в вечной любви», – написала в соцсетях женщина. И приложила видео, как она набивает татуировку с портретом супруга.

Обратили внимание подписчики и на новую прическу Дарьи – каре. Ранее у женщины были длинные волосы.

«Многие подумали, что я просто постриглась. Но это не стрижка, а часть исцеления. С волосами я отрезала ту боль, которая пожирала меня изнутри», – заключила Дарья. И добавила, что исцелялась она в горах – с помощью духовных практик. Они позволили ей начать жить заново.

Тем временем суд продлил арест убийцам аниматоров до 30 июля.